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İLKER GEZİCİ
22 Mart 2021, Pazartesi İLKER GEZİCİ

Çağlar Çorumlu: İmece usulü toplanan paralarla oyunculuk okudum

Malum tiyatroların kapalı olduğu pandemi koşullarında sahnelere çıkamayanlardan biri olan , bu boşluğu kendi kanalını kurarak doldurdu. Hakan Bilgin, Mekânın Sahibine Geldik adını verdiği kanalında kendi alanında başarılı olmuş isimlerin kariyer hikayelerini, bugüne dek değinilmemiş hikayelerini takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz gün 'nun konuk olduğu programda, sevilen oyuncu bugünlere kolay gelmediğinden bahsederken, özellikle oyunculuk eğitimi almak için ailesinden gördüğü desteği anlattı.

Oyuncu 'in iyi bir oyuncu olduğu kadar çok da iyi bir sunucu olduğunu bilmeyen yoktur. Malum tiyatroların kapalı olduğu pandemi koşullarında sahnelere çıkamayanlardan biri olan Bilgin, bu boşluğu kendi kanalını kurarak doldurdu. Bilgin, Mekânın Sahibine Geldik adını verdiği kanalında kendi alanında başarılı olmuş isimlerin kariyer hikayelerini, bugüne dek değinilmemiş hikayelerini takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz gün 'nun konuk olduğu programa denk geldim. Önce, bu iki iyi insanı sahnede göremediğimiz için özlediğimizi fark ettim. Bugün çok iyi bir oyuncu olarak bildiğimiz Çağlar Çorumlu, bugünlere kolay gelmediğinden bahsederken, özellikle oyunculuk eğitimi almak için ailesinden gördüğü desteği şöyle anlattı: "Askerlik yaşım gelmişti ve benim bir yıllık kursa ihtiyacım vardı. İyi hocaların da olduğu 'ya gitmeye karar verdim. Ama 3 bin dolardı. Ağlaya ağlaya annemi aradım. Dayı, teyze hepsi desteklediler, 'Biz yardım edeceğiz' dediler. İmece usulü 5 taksitle ödedim. O kadar çalıştım ki o 8 ay. Okumadığım oyun, gitmediğim tiyatro, seyretmediğim film kalmadı. Okuldaki en başarılı öğrencilerden oldum."


'OTELLERDE GARSONLUK DA, KASİYERLİK DE YAPTIM'

Çorumlu öncesinde de konservatuar sınavlarına girmek istemiş ama babası "Okulunu bitir" diyerek izin vermemiş. 'de 1996'da Turizm Otelcilik okumaya başlamış. Önce okulda sonra amatör olarak dışarıda oyun sahnelemiş. Ama birden oyuncu olunmuyor tabii. Otelde muhasebede, barda çalışmış, garsonluk, kasiyerlik yapmış. 2008'de 'na girdikten sonra azmi ve yeteneği sayesinde fark yaratmaya başlayan, 'ın rejisiyle 'İstanbul Efendisi' adlı oyundaki performansıyla adını duyuran Çorumlu, oyunu izleyen 'ın kendisine 'Prensesin Uykusu' adlı filminde oynaması için teklifte bulunduğunu anlattı. Çorumlu, ayda 33 oyun oynadığı ve 2013'e kadar süren Şehir Tiyatroları serüveni sonrası televizyon şovu ve sinema filmleri derken en büyük hayaline 2019 yılında kavuştu. Merzifon'da oyuncu olmanın hayalini kuran o çocuk, şimdi bir tiyatro sahibi... Çorumlu'nun eşiyle birlikte kurduğu Tiyatrops, tam tiyatroseverlerin uğrak yeri olmaya başlamış, kapalı gişe yoluna devam ediyordu ki, pandemi hevesleri kursakta bıraktı. Pandemiden daha da güçlenerek çıkacağına inandığım Çorumlu ve ekibi, umarım en kısa zamanda hem seyircilerine, hem de İstanbul dışına da bir mekan açma hayallerine ulaşırlar...

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