Çağlar Çorumlu: İmece usulü toplanan paralarla oyunculuk okudum

Malum tiyatroların kapalı olduğu pandemi koşullarında sahnelere çıkamayanlardan biri olan Hakan Bilgin, bu boşluğu kendi kanalını kurarak doldurdu. Hakan Bilgin, Mekânın Sahibine Geldik adını verdiği kanalında kendi alanında başarılı olmuş isimlerin kariyer hikayelerini, bugüne dek değinilmemiş hikayelerini takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz gün Çağlar Çorumlu'nun konuk olduğu programda, sevilen oyuncu bugünlere kolay gelmediğinden bahsederken, özellikle oyunculuk eğitimi almak için ailesinden gördüğü desteği anlattı.

Oyuncu Hakan Bilgin'in iyi bir oyuncu olduğu kadar çok da iyi bir sunucu olduğunu bilmeyen yoktur. Malum tiyatroların kapalı olduğu pandemi koşullarında sahnelere çıkamayanlardan biri olan Bilgin, bu boşluğu kendi kanalını kurarak doldurdu. Bilgin, Mekânın Sahibine Geldik adını verdiği kanalında kendi alanında başarılı olmuş isimlerin kariyer hikayelerini, bugüne dek değinilmemiş hikayelerini takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz gün Çağlar Çorumlu'nun konuk olduğu programa denk geldim. Önce, bu iki iyi insanı sahnede göremediğimiz için özlediğimizi fark ettim. Bugün çok iyi bir oyuncu olarak bildiğimiz Çağlar Çorumlu, bugünlere kolay gelmediğinden bahsederken, özellikle oyunculuk eğitimi almak için ailesinden gördüğü desteği şöyle anlattı: "Askerlik yaşım gelmişti ve benim bir yıllık kursa ihtiyacım vardı. İyi hocaların da olduğu Actor Studio'ya gitmeye karar verdim. Ama 3 bin dolardı. Ağlaya ağlaya annemi aradım. Dayı, teyze hepsi desteklediler, 'Biz yardım edeceğiz' dediler. İmece usulü 5 taksitle ödedim. O kadar çalıştım ki o 8 ay. Okumadığım oyun, gitmediğim tiyatro, seyretmediğim film kalmadı. Okuldaki en başarılı öğrencilerden oldum."

