Nejat Çuhadaroğlu, iyi bir iş adamı olmasının yanında tutkulu bir koleksiyoner. İyi bir tarihçi ve de girişimci... 2014'te tamamen kendi girişimleriyle kurduğu Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, alanında tek olma özelliğini taşımaya devam ediyor. Roma imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1.ve 2. Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnografik eserlerin sergilendiği müze, her gezeni etkiliyor. Gaziantep'in vizyoner Belediye Başkanı Fatma Şahin de müzeyi gezip hayranlığını dile getiren isimlerden. Başkan Şahin, Kadınlar Günü münasebetiyle "Buradaki eserlerden oluşan bir konsepti, Gaziantep'teki yeni müzede sergileyelim" deyince Çuhadaroğlu da, 22 manken, 2 diorama ve 222 objeden oluşan bir konsept hazırlayarak Gaziantep'teki Panaroma 25 Aralık Müzesi'ne katkı sağlamış. Bu şekilde geçtiğimiz haftalarda açılan 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'ni ben de önceki gün gezme imkânı buldum.







Sergi öncesi bir araya geldiğimiz Başkan Şahin, müzenin ve serginin önemine değindi... Belediyeciliğin sadece alt ve üst yapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, yaptığı uluslararası çalışmalarla Gaziantep'i sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirme hedefinde olan Şahin, şöyle konuştu: "Bizi 100 yıl önce Gazi yapan ecdadı, rahmetle anıyoruz. Ben Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ilk yaptığım iş, Kadın Şehitler Anıtı yapmak oldu. O kadar çok kadın şehidimiz var ki unutturmamamız lazım."







TÜRKİYE'DE İLK

Çuhadaroğlu da, Gaziantep'in Türkiye'de ilk kez kadın kahramanlar sergisine ev sahipliği yaptığını, bu serginin diğer şehirlerde de sergilenme ihtimalinin olduğunu belirtti. Türk kadınının çektikleri zorlukları, yüklendikleri sorumlulukları ve gösterdiği kahramanlıkları anlatan sergide; Kara Fatma adıyla bilinen Fatma Seher Erden'den kucağında henüz 9 aylık olan bebeğiyle İnebolu'dan aldığı cephaneyi İstiklal Yolu'ndan kağnılarla Kastamonu'ya taşırken donarak şehit düşen Şerife Bacı gibi Milli Mücadelenin sembol kadın kahramanları yer alıyor. Özellikle bilgi ve becerisiyle Türkiye'de modern hemşehriliğin gelişmesinde çok önemli katkıları olan ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'ye ait madalyalar, mektuplar, özel eşyalar da serginin en özel eserleri arasında. Gaziantep sadece gastronomi alanında değil, kültür turizminde de doyurucu bir şehir unvanını korumaya devam ediyor.







SIRADA SİNEMA FİLMİ VAR

30 senelik maket deneyimi, 25 senelik diorama yeteneği ve 18 senelik koleksiyoner kimliği olan Nejat Çuhadaroğlu'nun hedefinde sinema var. Tarih bilgisi ve donanımı olan Çuhadaroğlu özellikle Milli Mücadele döneminden bir bölümü film yapmak için çalışmalara başladığını söyledi. Çuhadaroğlu, "O kadar çok kahramanımız ve anlatılacak hikaye var ki. Sadece bu sergideki Şerife Hüseyin Elbi'nin hayatı bile başlı başına bir film olur" dedi.