‘Eşim benim doğum günümde sahneye çıkmazdı’

Usta sanatçı Nevra Serezli, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü haftasında üst üste aldığı ödüllerle gündeme gelmişti. Serezli geçen yıl, Tiyatrokare'nin 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyunuyla 11 yıl aradan sonra sahnelere geri dönmüş ve büyük ilgi görmüştü. Tiyatro Kare'nin kurucusu başarılı tiyatrocu Nedim Saban da Serezli'yle bir araya gelerek güzel bir sohbet gerçekleştirdi ve bunu da migros.tv üzerinden tiyatroseverlerle buluşturdu.



Orada Serezli, mesleğinde nasıl ilerlediğinden rollerine nasıl hazırlandığına; oyunculukta nelerin önemli olduğundan kaybettiği eşi Metin Serezli'yle ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Serezli'nin özellikle merhum eşiyle olan anıları dikkat çekti: "Çılgın Sonbahar' adlı oyunda çok alkış alırdım. Metin, benim sahnelerimin parlaması için geri çekilir, desteklerdi. Başkası olsa öne çıkmaya çalışırdı. Orada büyüklüğünü gösterirdi. Ben bu huyları için aşık olmuştum ona. 'Durdurun Dünyayı İnecek Var' adlı oyunda bana teklif geldiğinde havalara uçmuştum ama Metin'den ayrılmak istemiyordum. Nişanlanacağımız dönemlerdi. Bana, 'Sen bir oyuncusun bir aktriste böyle bir rol 40 yılda bir gelir. Bugün bunu benim için reddedersen içinde ukde alır git oyna. Sana söz veriyorum her hafta sonu geleceğim, izleyeceğim seni' dedi ve gelip izledi."



Saban, Metin Serezli'nin bir tek Nevra Serezli'nin doğum gününde sahneye çıkmadığını gelen teklifleri de 'Nevra'nın doğum gününde oynamam' diyerek bir tek o güne turne koymadığını hatırlattı. "Ben oyunculuğu bir metoda bağlamaktan hoşlanmıyorum. Oyuncu koçluğuna da inanmıyorum. Oyuncu kendi yaratabilmeli. Kendi bir sistem içinde oyunculuğunu yapabilmeli" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çeken Serezli, "Şahane Züğürtler', 'Altı Haftada Altı Dans Dersi', 'Devekuşu Kabareleri'ni asla unutamam" dedi. Çizgi film 'Taş Devri'nde 'Wilma Çakmaktaş'ı seslendiren 'Jetgiller' ve 'Heidi'de de sesiyle var olan Nevra Serezli, iyi ki varsın.