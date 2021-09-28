Ayazağa'daki Maximum Uniq; konser, sinema ve tiyatro etkinlikleriyle pandemi döneminde bunalan sanatseverlere ilaç gibi geldi. Geçtiğimiz günlerde Doğu Demirkol'un tek kişilik gösterisinde bir kez daha gördüm ki, hepimiz sanata, gülmeye, açık havaya hasret kalmışız. Demirkol'un esprileri nispeten soğuk havaya rağmen hepimizin içini ısıttı. Doğu'nun kendine has bir komedi anlayışı var. Bu işi yapan, yani sahnede komedi yapmaya çalışan herkes gibi siyah giyinse de...



Kendisiyle de dalga geçmeyi başarabilen biri. Özellikle şovunun ilk kısmının büyük bölümünü oluşturan Nuri Bilge Ceylan filmi 'Ahlat Ağacı'ndaki anıları, seyirciyi gülmekten kırıp geçiriyor. Acaba Ceylan, Doğu'nun kendisiyle ilgili anlattıklarını duysa ne tepki verir?

Gösterinin yapıldığı mekana Maksimum Uniq'e ayrı bir paragraf açmak lazım... Temmuz başında Kenan Doğulu ile başlayan yoğun etkinlik takvimi, seyirciden büyük ilgi gördü. Sagopa Kajmer'den Yalın'a kadar pek çok sanatçının konser bileti çok önceden satıldı. Tabii ki sadece müzik yoktu. Film gösterimleri, tek kişilik sahne şovları ve tiyatro oyunları da vardı.



Maksimum Uniq, İKSV'nin düzenlediği 40. İstanbul Film Festivali'nin açılışına ev sahipliği yaparken bayram boyunca açık hava sinemasıyla sinemaseverlerin de ilgi odağı oldu. Mekan, Haluk Bilginer'li Kral Lear'dan Şener Şen'li Züğürt Mutfağı'na kadar pek çok usta tiyatrocuyu sanatseverlerle buluşturdu. Açıkhava etkinlikleri 16 Ekim'deki Octoberfest ile sona erecek ama kültür sanat faaliyetleri kış sezonunda kapalı sahnede devam edecek. Mekan gerçekten lokasyonu, yaşam alanı, bahçe fuayesi, yeme içme alanları ve en önemlisi kapalı otoparkı sayesinde İstanbulluların kış boyunca da buluşma noktası olmaya devam edecek gibi gözüküyor.



7. güncel sanat proje yarışması sonuçlandı

Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri artırmak amacıyla düzenlenen Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözü çerçevesinde düzenlenen yarışmada toplam 157 bin 500 lira para ödülü takdim edilecek.



'Günümüz Sanatçıları' sergide buluştu

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.



Seçilen eserler, 20 Kasım'a kadar Akbank Sanat'ta sergileniyor. 600 başvuru arasından 21 sanatçının 20 eseri sergi seçkisinde yer almaya hak kazandı.



'Metamorfoz' sergisi açıldı

Artkolik, yeni sanat sezonunu, kurucusu Nazlı Keçili'nin sanat danışmanlığını üstlendiği ve genç sanatçıların üretimlerinden oluşan 'Metamorfoz / Metamorphosis' adlı karma sergi ile açtı. Kürasyonu Karolin Kuyumcuyan Guichard tarafından gerçekleştirilirken sergi, tarihi dokuya sahip Maison Tomtom'da 5 Kasım'a kadar sanatseverleri bekliyor.



Sanatın dönüştürme biçimlerini ele alan sergide; Betül Kotil, Esk Reyn, Göktuğ Güngör, İlayda Ar, Özge Kul, ve Sefa Çakır çalışmalarıyla birlikte yer alıyor.