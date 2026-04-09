Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı havalimanları arasında gösterilen İstanbul Havalimanı, bu kez uçak veya yolcu rakamlarıyla değil sanat projesiyle gündemde. 2023 yılında 172 proje arasından seçilerek "İGA ART Sanat Projeleri Yarışması"nın kazananı olan sanatçı Hayri Karay'ın 37.7 metrelik isimsiz eseri, her gün binlerce kişinin gelip geçtiği havalimanının tam merkezinde yer alarak yolcuları selamlayacak.

Çeliğin sarsılmaz gücünü ışığın zarafetiyle buluşturan eser, yalnızca fiziksel büyüklüğüyle değil, taşıdığı anlam katmanlarıyla da dikkat çekiyor. İki parçadan oluşan hareketli heykel için Karay, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini, etnografik zenginliğini ve tarihsel katmanlarını hareket ve dönüşüm kavramları üzerinden yeniden yorumlamaya çalıştığını ifade ediyor. Işık ve gölgeyle kurulan dinamik ilişki sayesinde eser, günün her saatinde farklı bir deneyime dönüşüyor. Sanatçı "Bu heykel, izleyiciyle kurduğu ilişki doğrultusunda farklılaşan bir yapıdır.

Sabit bir anlamdan ziyade çoğul okumalara açık, sürekli değişen ve izleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süreci tanımlar" diyerek eserin felsefesini özetliyor. Neticede küresel bağlantıdaki gücünün yanı sıra Türkiye'nin kültürel derinliğini de uluslararası bir vitrine taşıyan İGA İstanbul Havalimanı, bu projeyle sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü milyonlarca yolcuyla buluşturmayı sürdürüyor.



HOLLANDA'DA BİRİNCİ OLDU

Genç piyanist Arya Su Gülenç, ülkemizi dünya müzik sahnesinde yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. 7 yaşından beri nerdeyse katıldığı her festivalden ödülle dönen 2009 Bursa doğumlu Arya Su Gülenç bu kez Hollanda'da düzenlenen Globe International Piano Competition 2026'da birincilik ödülü kazandı.

ÇEV Sanat'ın "Genç Yetenekler Projesi" kapsamında 2018 yılından bu yana eğitimine destek verdiği sanatçı, 2024 yılından beri Almanya'da Hanover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi bünyesindeki Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Erken Müzik Eğitim programında, Prof. Elena Levit ile çalışmalarına devam ediyor. Müzikal olgunluğu, sahne hâkimiyeti ve yorum gücüyle uluslararası platformlarda dikkat çeken Gülenç, bu başarısıyla ödülleri toplamaya devam edeceğe benziyor.



SIRBİSTAN'DAN ANLAMLI ÖDÜL

Henrik Ibsen'in 19. yüzyılın sonlarında kaleme aldığı, tiyatro tarihinde klasikleşmiş, kadın mücadelesini konu alan en önemli örneklerden olan "Bir Bebek Evi (Nora)" Tiyatro Boyalı Kuş, tarafından "Bir Nora Evi" olarak seyirciden ilgi görmeye devam ediyor.

21. yüzyılın bebek evini ve Norası'nı ele alan oyun bu kez uluslararası arenada adından bahsettiriyor. Pelin Oruç'un rol aldığı tek kişilik oyun geçtiğimiz günlerde Sırbistan'daki düzenlenen 29. Art Trema Festivali'nden "En İyi Toplumsal İçerikli Oyun" ödülüyle döndü.



MARDİN BİENALİ GERİ SAYIMDA

15 Mayıs - 21 Haziran 2026 tarihleri arasında Çelenk Bafra küratörlüğü nde GÖKzemin" başlığı altında düzenlenecek 7. Mardin Bienali'nin sanatçı ve katılımcıları açıklandı.

Bienalde Malaga'dan Bounes Aires'e, Malatya'dan Ordu'ya kadar Türkiye ve dünyadan 41 sanatçı katılacak. Ayrıca Gazzeli sanatçı Fares Ayash'ın eserleri de bienalde yer alacak. Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe'deki Ateş Beyler Hamamı ile birlikte Yukarı Mardin'de Kervansaray, Marangozlar Kahvesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi bienale ev sahipliği yapacak.