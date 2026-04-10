T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, "Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu" olarak 2024 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ilk konserini geçtiğimiz yıl Ankara'da vermişti. 8-13 yaş grubunu kapsayan 250 çocuğun yer aldığı koro, Ankara'nın ardından İstanbul'da verdiği konserle ayakta alkışlanmıştı.

Koro, bu yıl daha da büyük bir aile olarak, hem sayısal hem de yapısal olarak genişlemiş ve hem de yeni çalgılarla zenginleşmiş haliyle, 22 Nisan akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi sahnesinde olacak.

HAFTADA 2 GÜN EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin yönetiminde, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan koordinatörlüğünde, orkestra şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı, koro şefliğini Prof. Dr. Ahter Destan'ın, Türk Müziği koro şefliğini öğretim görevlisi Esin Doğan'ın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, bu özel konser için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetenekleri doğrultusunda koro ve Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Batı Müziği Orkestrası olarak branşlara ayrılan çocuklar; şan, keman, bağlama, ud, klarnet, kemençe, kanun, ney, kabak kemane, ritim, flüt, piyano, gitar, çello, kontrbas, viyola sınıflarında her hafta sonu iki gün eğitim alıyor. Konserde çocuklar, popüler müzik, Türk sanat ve Türk halk müziğinin en sevilen şarkılarının yer aldığı bir repertuvar sunacak.



İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 45. kez düzenlenen İstanbul Film Festivali, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen açılış galasıyla başladı. Sunuculuğunu oyuncu Onur Özaydın'ın üstlendiği açılış töreninde festival direktörü Kerem Ayan, festivalin kendisinden önceki direktörleri Azize Tan ve Hülya Uçansu'yu sahneye davet ederek, birlikte 40 yıl boyunca ekipte yer alan Nuray Muştu'ya "Sinema Emek Ödülü"nü takdim etti.

Sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan "Sinema Onur Ödülü", bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi'ye verildi. Aydan'ın ödülünü Nur Sürer'in elinden alırken söylediği "86 yaşındayım. Biraz daha vermeseydiniz ya hiç veremeyecektiniz ya da beni taşımak zorunda kalacaktınız" demesi herkesi güldürdü. Program, Alba Rohrwacher ile Elio Germano'nun başrollerini paylaştığı, yönetmen Isabel Coixet'in son filmi "Üç Veda"nın gösterimiyle sona erdi. Festival 19 Nisan'a kadar sürecek.



ZİYA GÖKALP'İN ESERİ 5 DİLDE TÜRK DÜNYASIYLA BULUŞTU

Türk dünyasında ortak dil ve kültür bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Modern Türk kimliğinin zihinsel mimarlarından Ziya Gökalp'in Türk düşüncesinin temel metinlerinden biri kabul edilen

"Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" adlı eseri, beş farklı Türk lehçesinde yayımlanarak ortak hafızayı pekiştiren önemli bir adım olarak hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Ziya Gökalp'in Cumhuriyet dönemi Türk düşünce tarihinin temellerinde derin iz ve etkileri olan fikri ve fiili bir mücadele insanı, eserleriyle bu tarihi süreçte yol ve yön belirleyen bir mihenk taşı olduğunu belirtti ve bunun Türk dünyasının ortak hafızası için önemli bir adım olduğunu vurguladı.



ÇAĞDAŞ DANSA DÖRT FARKLI VİZYON

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 4 farklı koreografiden oluşan "Momentum"un prömiyerini 17 Nisan akşamı sanatseverlere sunuyor. Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek olan Momentum'da, "Interwoven", "Unison", "Kurgu" ve "Köçekçe: Bir Rapsodi" adlı koreografiler ilk kez sunulacak.

Deniz Özaydın'ın koreografisi ve Antonín Dvorák'ın müziği ile "Interwoven"; Ebru Cansız'ın koreografisi ve Camille Saint-Saëns'in müziği ile "Unison"; Çiğdem Erkaya Öztürk'ün koreografisi ile "Kurgu"; Alper Marangoz'un koreografisi ve Ulvi Cemal Erkin'in müziği ile Köçekçe: Bir Rapsodi; ile prömiyer yapacak programı kaçırmayın.