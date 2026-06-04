Türkiye'nin uluslararası ölçekte düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olan İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) altıncı kez kapılarını açtı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Türk Telekom ana sponsorluğunda, hayata geçirilen festival, bu yıl "RETELL" (Yeniden Anlat) temasıyla sanatseverleri ağırlıyor.

7 Haziran'a kadar ücretsiz sürecek festivalde yerli ve yabancı 70 sanatçının dijital eserleri sergilenecek. Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, dijital sanatın günümüzde kültürel üretimin önemli bir parçası haline geldiğini vurgulayarak festivalin her geçen yıl daha geniş bir uluslararası etkileşim alanı oluşturduğunu ifade etti.



ÇEŞME'DE İMZA GÜNÜ

Sinema ile gastronomiyi ortak bir kültürel anlatı zemininde buluşturmayı hedefleyen Uluslararası Gastronomi ve Film Festivali, 5-7 Haziran tarihleri arasında Çeşme'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Film gösterimleri, söyleşiler, seçili tadım deneyimleri ve profesyonel buluşmalar aracılığıyla; sanatseverleri aynı çatı altında bir araya getiren organizasyonda,

Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformu D&R da özel standıyla yerini alıyor. Festival boyunca D&R standını ziyaret edecek olan Irmak Zileli, Murat Aygen ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimler, düzenlenecek keyifli buluşmalarda sevenleriyle bir araya gelerek hem festivale renk katacak hem de kitaplarını imzalayacak.



GENÇ DANSÇILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, geçtiğimiz akşam AKM'de düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Dünyanın dört bir yanından genç dansçıları ve bale dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getiren festivalin kapanış gecesinde genç dansçılar ödüllendirildi.

Başkanlığını Tan Sağtürk'ün üstlendiği jürinin titiz elemeleri sonunda Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Büyük Kızlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde ödül kazanan genç sanatçılar belirlendi. Aynı gece Danii Simkin, Tatyjana Melnyik, Anna Tsygankova gibi uluslararası yıldızlar da unutulmuz performanslar sergiledi.



OSCARLI OYUNCUYLA HATIRA

Şu sıralar Sürüklenmiş adlı tiyatro oyunuyla adından bahsettiren oyuncu Tuğrul Tülek ile kadim dostu Feri Baycu Güler New York'ta buluştu. İkili, Oscarlı oyuncu Adrian Brody'nin Tessa Thompson ile başrolde yer aldığı

Playbill isimli oyunu izledi. İşlemediği suç yüzünden 22 sene hapis yattıktan sonra gelişen DNA teknolojisi sayesinde suçsuzluğu ispatlanan bir adamın hikayesini anlatan oyunu çok beğenen ikili, oyun sonrası Brody ile fotoğraf çektirdi. Güler, "Ekranda zaten inanılmaz. Sahnede de büyüleyiciydi" dedi.