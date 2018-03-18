Dünya çapında bir modelimiz daha oldu

Artık modellerimizin, Türk tasarımcıların defilelerinde yürümesi ne yazık ki bir şey ifade etmiyor. Ne zaman ki New York, Paris, Milano moda haftalarında, dünyaca ünlü tasarımcıların defilelerine çıkarlar, işte o zaman şovlarını yaparlar... Eskiden Deniz Akkaya, Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran ve Tuğçe Kazaz'ın yakaladığı şöhreti yakalamasalar da; en önemli ajanslar onların peşinde koşar. Dünya çapındaki modelimiz Öykü Baştaş'tan sonra bir isim daha gündemde şimdi: Günce Gözütok.

Tipi, klasik Türk güzellik anlayışına hiçbir şekilde uymuyor. Moda camiamız tarafından fazla zayıf, aşırı uzun ve çok esmer bulunup sınıfta kaldı. Türk podyumlarında yıldızlaşamadı... Günce de hırslandı, Amerika'ya gitti ve birden havada kapıldı! Ardından New York Magazine'in 'geleceğin yıldızları' listesine girdi. Uluslararası dergilerde yer aldı, dünya çapında markaların vazgeçilmezi oldu. Alkışlar Günce'ye...