Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Dünya çapında bir modelimiz daha oldu
MERT VİDİNLİ
18 Mart 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Dünya çapında bir modelimiz daha oldu

Artık modellerimizin, Türk tasarımcıların defilelerinde yürümesi ne yazık ki bir şey ifade etmiyor. Ne zaman ki , , Milano moda haftalarında, dünyaca ünlü tasarımcıların defilelerine çıkarlar, işte o zaman şovlarını yaparlar... Eskiden Deniz Akkaya, , Güzide Duran ve 'ın yakaladığı şöhreti yakalamasalar da; en önemli ajanslar onların peşinde koşar. Dünya çapındaki modelimiz Öykü Baştaş'tan sonra bir isim daha gündemde şimdi: Günce Gözütok.
Tipi, klasik Türk güzellik anlayışına hiçbir şekilde uymuyor. Moda camiamız tarafından fazla zayıf, aşırı uzun ve çok esmer bulunup sınıfta kaldı. Türk podyumlarında yıldızlaşamadı... Günce de hırslandı, Amerika'ya gitti ve birden havada kapıldı! Ardından New York Magazine'in 'geleceğin yıldızları' listesine girdi. Uluslararası dergilerde yer aldı, dünya çapında markaların vazgeçilmezi oldu. Alkışlar Günce'ye...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN