Uber ve taksi arasındaki farklar

Yoldan taksi çevirirsin, 'Yakın mesafe' der almaz. Uber ise anında seni alır ve adresine bırakır.

Taksi şoföründe bozuk para olmaz; bakkalda, benzinlikte durup para bozdurursun ama Uber'de kredi kartı ile ödeme yapabilirsin.

Taksi şoförünün adını sanını bilmezsin ama Uber şoförünü siciline kadar bilirsin.

Taksi için yolda beklersin, elini kolunu sallarsın almaz. Uber adresine gelip seni alır, hatta adrese varmadan arayıp 'Aşağıya inebilirsiniz' der.

Taksi şoförleri ne araçta çalacak müziği, ne de telefonunun şarjını düşünür. Uber'de ise araca bindiğin anda isteklerin sorulur. Radyo frekansı isteğine göre ayarlanır, su içmek isteyip istemediğiniz sorulur. Araca binerken kapınız açılır.

Taksiler genellikle ufaktır, dip dibedir ancak Uber kocamandır; altı kişi sığabilirsin. Bunlar, sarı taksi/Uber tartışmasıyla ilgili ilk anda aklıma gelenler... Kim neyi tercih eder bilinmez ama iki tarafın da vazgeçilmezimiz olduğu gerçek. Sadece konforumuzun önemli olduğunu vurgulamak istiyorum, hele ki İstanbul'un bitmek bilmeyen trafiğinde...