Sahibinden satılık bol takipçili Instagram hesabı

İkinci el eşya satmaya da alıştık, almaya da... Çanta, ayakkabı, kılık kıyafet ne varsa... Ancak bana gelen son mesaj, Instagram hesabımla ilgiliydi. Hesabımı satın almak isteyen bir kadın, "Seni takip eden onca ünlü isim, sosyetik, oyuncu, şarkıcı var; bana satar mısın Instagram hesabını?" diyordu. Arkadaşlarımın yorumu ise "100 bin liraya sat hesabını" şeklinde oldu. Yahu olacak iş mi? Sizce akıl kârı mı? Şaşkınım! Ama ileride devren satılık Insta hesaplarla karşılaşabilir ve bundan kazanç elde edenleri sıkça duyabiliriz. 'Sahibinden bol organik takipçili hesap'... İlana bak sen...