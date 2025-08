Dubai’nin yıldızı Farhana Bodi: Rüya gibi bir tatildi

Tüm dünyanın gözü ülkemizin gözde tatil beldelerinde! Her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum, Çeşme ve Marmaris ünlü işadamları ve yıldızları ağırlıyor. Bodrum'a gelen son isim ise Dubai'nin milyoner yıldızı Farhana Bodi oldu.

Dubai'nin görkemli yaşantısını gözler önüne seren ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Dubai Bling dizisinin yıldızı Farhana Bodi, tatil için Türkiye'yi tercih etti. Ocak ayında dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a gelen ve misafirperverlik karşısında çok mutlu olan Bodi, yaz tatilini de Bodrum'da geçirmek istedi. Görkemli yaşantısıyla dikkat çeken ve en lüks tatil beldelerinde boy gösteren Bodi, Bodrum'da oğluyla birlikte 2 hafta tatil yaptı.

Tatil için geniş çaplı bir hazırlık yapan ve yanında yüzden fazla elbise getiren Bodi, birbirinden şık kıyafetler giyip adeta defiledeymiş gibi plajlarda boy gösterdi. Her gün gittiği mekanlara ve ortama uygun kıyafetler giydi. "Bodrum'un büyüsünü her gün batımında birer birer yansıttığım kostümler tercih ediyorum" diyen Bodi, şıklığıyla dikkat çekti.

15 günlük tatilde popüler olan her mekanı deneyimlemek isteyen Bodi, "Plajlar, öğle yemekleri, yat gezileri ve gün batımı partileri için mükemmel bir adres. Bodrum'da gün batımları farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Burada her gece bir başyapıttır" diyerek hayranlığını ifade etti.

"Tüm yaz boyunca yaşadığım en sakin kaçış oldu. Bu tatil benim için tam bir deneyim. Sessizliğin, denizdeki dalgalarla konuştuğu ve lüks fısıltılarla buluştuğu yer. Oğlum da hayatını keyifle yaşıyor" diyen Bodi, unutulmaz anılar biriktirdi.

Farhana Bodi, tatil boyunca 3 ayrı otelde konakladı. Günlüğü ortalama 5 bin Euro olan özel villalarda kalan ünlü yıldız, her gün farklı yerler gezdi ve herkese Bodrum'a gitmeleri için tavsiyelerde bulunduğunu anlattı. Bodi, "Rüya gibi bir tatil geçirdik. Kendinizi evimizdeymişiz gibi hissettiren bir misafirperverlik yaşadık" diye konuştu. Ülkemizin saymakla bitmeyen tarihi ve doğal güzellikteki destinasyonu, her geçen gün daha fazla ön plana çıkmaya devam ediyor. Ülkemize gelen her turist, büyük bir mutlulukla ve eşsiz bir deneyimle buradan ayrılıyor. Anılarına yenilerini eklemek için her sene tekrar tekrar ülkemize gelip her şehri keşfe çıkıyorlar.