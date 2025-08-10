MERVE YURTYAPAN

Bu hafta Brezilyalı oyuncu, model ve sunucu Adriane Galisteu'nun manşetlere taşınan hem ilginç, hem de acılarla dolu yaşam öyküsünden bahsedeceğim. Galisteu'nun ünlü bir yıldız olma süreci efsane Formula 1 pilotu Ayrton Senna ile aşk yaşamasıyla başladı.







Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu 1988, 1990 ve 1991 olmak üzere 3 kez kazanmış olan Senna, 1994 yılında San Marino Grand Prix'sinde geçirdiği trajik kazayla 34 yaşında hayatını kaybetmişti. Formula tarihine adını yazdıran ve vefatıyla tüm dünyada derin bir iz bırakan Senna'nın o dönem yanından ayrılmayan kız arkadaşı Adriane Galisteu'ydu.







Ünlü manken elim kazadan yıllar sonra kendisine bir aile kurdu. Eşi ve çocuğuyla birlikte geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldi. Aile, boğaz manzaralı bir otelde konakladı. Bir günü tekne turuna ayıran Galisteu, boğazı gezdi, denizde gün batımını izledi. İstanbul'un tarihi güzelliklerini görmek isteyen ünlü yıldız, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Ayrıca Kapalıçarşı'ya gidip bol bol alışveriş yaptı.







TÜRKİYE'YE HAYRANIM

Bir haftalık tatilinde unutulmaz anılar biriktiren Galisteu ve ailesi, her günü dolu dolu geçirdi. Tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldığını belirten ünlü manken, "İstanbul çok güzel ve gizemli. Rüya gibi bir gezi yaptık. Tatilin bitmesini istemedim. Türkiye'ye aşığım" diyerek duygularını ifade etti. Misafirperverlikten çok memnun kalan ve Türkiye'yi çok seven ünlü yıldızı önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz...







'ÇOK GÜÇLÜ VE SEVGİ DOLUYDU'

Ayrton Senna, 1990'lı yılların efsane yarış pilotuydu. 1994 yılında Formula 1 Grand Prix'de virajı alamayıp hızla pistten çıkmıştı. Kazanın hemen ardından Senna'nın hareketsiz bedeni tüm dünya basınında yer almıştı. Senna'nın o dönemki aşkı Adriane Galisteu, korkunç bir şekilde vefat eden sevgilisini hiç unutmadı. Senna'nın hayatını anlatan filmlerde Galisteu ile yaşadığı aşk da yer aldı. Her yıl yarış pilotunun ölüm yıldönümünde onu anan ünlü manken, "Tüm övgüler senin içindi. Her zaman çok güçlü, hedefe odaklanan, sevgi dolu biriydi" diyerek özlemini dile getiriyor.