Masa da masaymış ha!

Atv‘nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın çekimlerine konuk olduk. Dizinin meşhur sahnelerinden biri olan masa toplantılarına katıldık, oyuncularla sohbet ettik

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın en önemli kararlarının alındığı masa sahneleri Hababam Sınıfı Müzesi'nin de bulunduğu Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor. Sete gittiğimizde ekibin hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu gördük. Oyuncular hazırlanırken, kamera arkası ekip de her şeyin kusursuz olması için uğraşıyor. Masanın hazırlığı da oldukça zahmetli. Sanat ekibinin de olduğu 10 kişi, çekimlerden iki saat önce hazırlıklara başladı.



YENİ KARARLAR ALINDI

Toplantı masasında yemekli bir düzen oluşturuluyor. Masadaki çiçekler her hafta aynı tarzda canlı çiçeklerden oluşuyor ancak ortamın ambiyansından ötürü renkli çiçek seçimi yapılmıyor. Oktay Kaynarca liderliğindeki masada; Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Mustafa Üstündağ, Savaş Özdemir, Burak Sergen, Şener Savaş ve Evren Erler yerlerini alıyor. Ben de Hızır Çakırbeyli'nin yanında oturarak masadaki konuşmalara tanıklık ediyorum. Bugüne dek onlarca kişinin infaz edildiği, en büyük ticaretin ve raconun döndüğü masada yine heyecanlı kararlar alınıyor.



SETTE SAMİMİ BIR ORTAM VAR

EDHO ekibi birbirleriyle uyum içerisinde çalışıyor, kamera arkasında çok keyifli bir ortam var. "Aile gibi olduk" diyen ekip, gerçekten bu samimiyeti gözler önüne seriyor. Konuk olduğumuz sete, Behzat Façalı karakterini canlandıran Emir Benderlioğlu'nun minik kızı Nur'u getirdiğini gördük. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Nur'u görünce hemen yanına gidip onunla ilgilendi. Nur, sevimli hareketleriyle ortama renk kattı. Oyuncuların arasındaki arkadaşlık ve samimiyet ortamda kahkahayı da eksik etmiyor. Oyuncular, uyum içerisinde olan bu çalışma ortamının 13 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Aman Reis Duymasın' filminde de izleyiciye yansıyacağını söyledi.



Sette Genel Koordinatör Mehmet Baş ve Basın Danışmanı Aygün Aydın ile uzun sohbetler ettik. Senaristliğini Bahadır Özdener'in üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, 3 Aralık Salı akşamı 150. bölümüyle atv ekranında olacağını öğrendim.