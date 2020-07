ÖMER KARAHAN

Günlerdir Deniz Bulutsuz'un saatler boyunca Ozan Güven tarafından maruz kaldığı şiddeti konuşuyoruz... Konuşuyoruz derken yanlış anlaşılma olmasın, sadece bizler konuşuyoruz. Bizden kastım, böyle bir vahşeti her kim gösterirse onun karşısında duran ve kadına şiddet gösteren, erkeğin acizliğini yüzüne vuran bizlerden bahsediyorum.

Ozan Güven'e tepkiler büyürken, son projesinde rol alan kadın oyuncular Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu büyük bir yüreklilikle bu konuda sert çıkarken; bir bakıyorsunuz Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu çıkıp pişkin pişkin 'Ozan Güven Yalnız Değildir' diyebiliyor.

Neye göre yalnız değil gerçekten anlamak zor! 'Şiddeti yapan kişi muhalif olduğunda iyi, muhafazakar olunca ortalığı ayağa kaldıralım, kadın kimin umurunda' kafası ise, evet yalnız değilsiniz doğru...



Sadece bu da değil...

Sessiz çığlık ve şiddet gibi bir kavramla karşı karşıya kalan, bunu dakikalarca yaşayan, sonrasında ne hale geleceği belli olmayan psikolojisi ile baş başa kalan Deniz Bulutsuz hakkında konuşmaz, kafanızı kuma gömersiniz ama konu bitki örtüsü, galaksideki yıldız, paranızın biraz azalması, patlamış mısır olunca sizi tutabilene aşk olsun, ortalığı kaba kaba cümleler ile yangın yerine çevirirsiniz.



SESSİZLER KOROSU

Şimdi sorarım; Halit Ergenç neredesin, başrol arkadaşın Ozan Güven hakkında Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu gibi bir şeyler söylemeyecek misin? Bitki örtüsü olduğunda susmayan Tarkan neredesin, en azından bir kız babası olarak bir kelam etmeyecek misin? Kelimelerin efendisi Sezen Aksu, hani 'Kız Leyla'nın, 'Ünzile'nin hatırına bir not dahi yazmayacak mısın? Peki sen Serenay Sarıkaya... Ozan Güven'in rol icabı değil gerçekten 'Can Manay' olmasıyla ilgili yorum yapmayacak mısın?

Bu sessizlik korosu o kadar uzuyor ki, sanırsın sanat dünyası bir anda sayıca azaldı, özellikle erkek sanatçılar yok oldu! Sadece kadın ünlülerimiz Ozan Güven'e tepkisini gösteriyor.

Ve son olarak Cem Yılmaz... 'Bu konunun tabii ki tarafı olmaz ama yakın arkadaşım için mesaj yazmam. Yazmadım diye beni bir tarafa çekip linç etmeyin' diyerek açıklamada bulundu ama bunu da zevahiri kurtarmak için yaptı, maksat 'Desinler'.

Bu arada yakın arkadaşlıksa mevzubahis, bir örnekle bitireyim... Bir dönem Ahmet Kural hakkında iddialar ortaya atılırken Murat Cemcir açıklamasını hiç sakınmadan yapmıştı. Ve belki de Ozan Güven ile senin dostluğundan daha yakın bir dostluk Kural ve Cemcir'inki...