ÖMER KARAHAN

Malkoçoğlu'muz, 'Battal Gazi'miz, 'Kara Murat'ımız, en büyük kahramanımız Cüneyt Arkın, atv ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmeyi öğrendiğim an gerçekten mutlu oldum. Türk dizi tarihinin en büyük transferlerinden biri olan bu gelişme ile Cüneyt Arkın'ın, dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor.



EFSANE KARAKTER

Şüphesiz Cüneyt Arkın aksiyon sinemamızın en önemli aktörüdür. Cesaret, gözü karalık, maceraperestlik ve daha nice sıfatları Cüneyt Arkın karakterlerinde yıllarca izleme keyfini yaşadık.

Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.



Şimdi yeni sezonu merakla beklenen dizi yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Mehmet Bozdağ ve ekibini yaptıkları bu transferden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Nihayetinde Türk sinema tarihimizin en büyük kahramanlığını beyazperdeye taşıyan Cüneyt Ağabeyimiz'e yapılan çok ince bir jest bu aynı zamanda... Böyle büyük bir oyuncunun yaşarken onore edilmesi oldukça mühim...



Sakin ol şampiyon kızın modu yok

Tatillerini Çeşme'de sürdüren Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, Dalyan'da görüntülendi. Ancak Hacı Sabancı'nın sevgilisini öptüğü -daha doğrusu öpmeye çalıştığı- hali herkesin dikkatini çekti. Locada oldukça keyifsiz bir şekilde duran Nazlı Kayı, sevgilisi Hacı Sabancı'nın ısrarlı öpme eylemi karşısında isteksiz ve tepkisiz durmaya devam etti. Köşeye sıkışan Kayı'ya, Hacı canhıraş eylemini sürdürmeye çalıştı. Bu görüntünün sosyal medyada 'Sakin ol Şampiyon' başlığı ile geyiğinin dönmesi beni yıllar önce 'Mavi Mavi' filminde Hülya Avşar'ı öpen İbrahim Tatlıses'e götürdü. Meğer Hacı, İbo stilini günümüze kadar taşıyabilmiş. Yıllardır gündemden düşmeyen ve her fırsatta caps'lere konu olan İbrahim Tatlıses öpüşmesi out Hacı Sabancı öpüşmesi in... Trendlerde listeye eklensin, benden söylemesi...



Adab-ı muaşerete saygı lütfen

Bu hep vardı da özellikle son zamanlarda birlikte çalıştığımız arkadaşların, birilerini tanıştırırken ağızlarını yayarak 'Abim, Ablam' sıfatlarını kullanmalarından gına geldi. Kendinize de bizlere de bu eziyeti yapmaktan vazgeçin, lütfen...