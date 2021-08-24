ÖMER KARAHAN

Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' eserine yaptığı cover ile dikkatleri üzerine çeken Begüm Polat, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bomonti'de bir sitede oturan Polat'ın, kadın komşusu tarafından saldırıya uğradığını öğrendim.



Daha önce oturduğu sitenin etrafında mendil satan bir çocuğa zaman zaman yardım eden Polat, yine o çocukla ilgilendiği sırada sitedeki kadın komşusu tarafından darp edildi. Tekmeli tokatlı kavgada Polat'ın elinde ve dizinde yaralar oluştu. Ünlü şarkıcıyı yanındaki erkek arkadaşı ve güvenlik zor kurtardı. Yüzüne direkt saldırmaya çalışan ve yere düştüğünde bile tekme atmaya çalışan komşusunu mahkemeye veren Polat, davayı kazanırsam tazminatı o çocuğun okul masrafları için harcayacağını söyledi.



'ŞOK YAŞADIM'

Ünlü şarkıcı, "Saldırıya uğrayınca büyük şok yaşadım, şaşkınlıktan hareket bile edemedim. Aslında beni gördüğünde selam veren biriydi, neden böyle bir şey yaptığını hiç anlayamadım. Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde kadının kadına yaptığı şiddet gerçekten büyük talihsizlik..." diyerek olayı anlattı telefonda...



Şiddet uygulayan komşu hem kadın, hem de Polat'ı sosyal medyadan takip edip gördüğünde selam veren birisi... Gerçekten şoktayım!

Çocuğun sattığı mendil markasına bir takıntısı yoksa şiddet uygulayan kadın ya Begüm Polat'ı kıskanıyor ya da psikolojik sorunları var. Çünkü böyle bir davranışın gerçekten izahı yok!



'KONYA MUTFAĞI ETLİ EKMEK VE BAMYA ÇORBASINDAN İBARET DEĞİL"

Lokma; Mevlevilikte yenilen rızkın, nimetin adıdır. Yaşam felsefelerini 'bir lokma bir hırka' olarak tanımlayan dervişler, "Bulunca paylaşırız bulamayınca şükrederiz" diyerek dünyevi nimetlere hürmetlerini de ifade etmişlerdir.



Bu anlayışla hizmet veren Konya'daki Lokmahane'ye geçenlerde yolum düştü... Konya Kültür Elçisi ve Anadolu Kültür Şefi olan Harun Raşit Dönmez'in sahibi olduğu Lokmahane, Selçuklu- Osmanlı kültürleri ile oluşan Konya ev mutfağına ait reçeteli yemekleri adeta ev ortamında sunuyor. Bu arada yemekler kadar şefin sohbeti de lezzetli... Harun Raşit Dönmez'in sohbeti ise tam bir miras...

Dönmez, "Etli ekmek, bamya çorbası, fırın kebabı yapıp tabelaya Konya mutfağı yazıyorlar. Bizim mutfağımız o kadar zengin ki bu ürünlerle sınırlandırmak Selçuklu ve Osmanlı'ya ayıptır. Eski Konya ev mutfağı çok zengindir; bu zenginliğe sahip çıkmak gerekiyor" diyerek verdiği mücadelede yalnız olduğunu söylüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben Harun Raşit Dönmez'e hak veriyorum. Zira; etli ve meyveli yahniler, erişteler, çeşitli ve sebzeli bütün etler, hoşaflar, kompostolar, şerbetler, tiritler, sündürmeler, paparalar, helvalar, kayganalar saymakla bitmiyor.



HERKES BU PERFORMANSI KONUŞUYOR

İstanbul Gümüşsuyu'ndaki CVK Park Bosphorus Hotel'de yer alan, yenilenen dekor ve mimarisiyle hizmet veren Hezarfen Terrace'ta canlı müzik akşamları başladı. Geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel Alkan'ın performansı vardı.



Kime sorsam, kiminle konuşsam o gece oradaymış ve çok güzel bir akşam geçirdiklerinden bahsettiler. Tekrarı olursa mutlaka tarihi not alıp gitmek gerekir...