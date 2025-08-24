ÖMER KARAHAN

Mauro Icardi'nin sevgilisi ünlü oyuncu China Suárez, İstanbul'a kelimenin tam anlamıyla aşık oldu. Tarihi Yarımada'da vakit geçiriyor, dostlarıyla şehrin ruhunu soluyor. Dahası Türkçe öğrenmeye başladı.

Futbol sahalarında Mauro Icardi'nin attığı goller gündem olurken, tribünlerde ayrı bir yıldız daha parlıyor; China Suarez... O artık sadece Icardi'nin yanında gördüğümüz bir isim değil; İstanbul'u kendi sahnesi haline getiren bir şehir sevdalısı. Beş yakın arkadaşı İstanbul'a geldiği için kadim şehrimiz kazan, o kepçe her yerde dolaşan China, gönüllü elçi gibi İstanbul'u anlatıyor.

Günün bir bölümünü Tarihi Yarımada'da arkadaşlarıyla geçiriyor. Bazen Kapalıçarşı'nın kalabalığında kayboluyor, Sultanahmet'te tarihin gölgesinde poz veriyor. Bu manzaralar bize tanıdık ama Suarez'in gözünden bakınca yeniden büyüleniyoruz.

En dikkat çekici gelişme ise Türkçe derslerine başlaması... Yani hem Icardi'ye hem İstanbul'a selam çakıyor. Icardi sahada gollerini atıyor, Suarez gönüllerde İstanbul sevgisini büyütüyor. Bir gün Türkçe bir röportajında "İstanbul benim ikinci evim" derse hepimiz "Hoş geldin, burası evin sayılır" diyeceğiz. Eski eşi Wanda'nın samimiyetsizliği sonrası Suarez, Icardi'ye de onun hayranlarına da iyi geliyor.



TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİ CENNET

Demet Şener'in Bodrum'daki kimi plaj ve sahil kenarı günübirlik işletmelerdeki hizmet kalitesi ve fiyat politikalarına ilişkin eleştirilerinin ardından Didim üzerinden yaptığı değerlendirme de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Çocuklarıyla birlikte tatilini Didim'de geçiren ve burada karşılaştığı gazetecilerin sorularını Anda Barut ile yanıtlayan Şener, "Kalite isterim, ha bu lüksse, benim için lüks kalitedir" sözleriyle gündemdeki polemiğe açıklık getirdi.

Şener, "Bazı insanlar bunu doğru, bazısı yanlış algıladı. Demek istediğim, 'Türkiye'de o kadar güzel yer var, illa Bodrum'a gitmek zorunda değilsiniz' idi. Mesela, 'Didim'e gidin' dedim. Bu kadar basit. 'Didim, Kaş, Marmaris neresi olursa olsun, illa Bodrum'a takılı kalmak zorunda değilsiniz' dedim. Muhteşem, Türkiye'nin sonsuz sahilleri var. Biri de Didim, işte ben zaten bugün, dediğimi de yapıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'mizin her yeri cennetten bir köşe...



HASSASİYET ÖNEMLİ BİR KAVRAM...

Kapadokya'da bir kadın turistin Türk bayrağı direğindeki dansı konuşulmaya devam ediyor. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur" diyerek konunun ilk günden itibaren takipçisi oldu.

Milletvekili Çalışkan'ın açıklaması doğru ve yerindeydi. Ülkelerin bayrak gönder yerleri, ibadet yerleri, milli ve manevi önem taşıyan imza köşelerinde hangi ülkede olursa olsun önceden hassasiyet ile bilgi alınıp insanları kıracağı düşünülen hareketlerde bulunulmaması gerekiyor.