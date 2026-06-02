ÖMER KARAHAN

İstanbul arka arkaya iki dev organizasyona imza attı. Önce dünyaca ünlü yıldız Kanye West ardından da Travis Scott konser verdi. Her iki konser de tüm dünyada büyük ilgi gördü. Özellikle Avrupa'da bazı ülkelerde konseri yasaklanan Kanye West'i izlemek isteyen pek çok yabancı, ülkemize akın etti. Dünya medyasının yakından takip ettiği konserler Türkiye için büyük bir reklam kampansına dönüştü. Ancak her iki sanatçının verdiği konser sonrası üzücü bir olay yaşandı.

Cumartesi akşamı ben de Kanye West konserini izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaydım. Konser çıkışı 118 bin kişi, evlerine dönmek üzere stattan çıktığında büyük bir kaos yaşandı. Çünkü binlerce insan, İstanbul'un uzak bir köşesinden evlerine çabucak ve konforlu bir şekilde dönmek istedi.

VATANA İHANET BU!

Peki arka arkaya sıralanmış yüzlerce taksici, ne yaptı biliyor musunuz? İstikamet fark etmeksizin "Taksi ücreti 100 euro!" dedi. Ve ilginçtir arka arkaya sıralanmış yüzlerce taksici, aralarında sözleşmişçesine aynı parayı istedi. Parası olan bu ücreti ödedi, imkanı olmayan binlerce insan ise alternatif dönüş yollarına yöneldi. Düşünebiliyor musunuz Avrupa'nın pek çok ülkesinden sırf sevdikleri bir sanatçıyı dinlemek için İstanbul'a gelmiş insanlar, bazı taksiciler yüzünden hayatlarının şokunu yaşadılar.

Bu ülkemize karşı yapılmış organize bir kötülüktür! Türkiye her yıl turizm tanıtımı için 90 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 130 milyon lira) harcıyor! Bu para yabancılar ülkemize gelsin diye veriliyor. Ama birkaç kendini bilmez çıkıp devletin büyük emeklerle oluşturduğu ülke imajının altına dinamit döşüyor.

Ülkemize büyük zarar bu adamların artık önüne geçilmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortak bir karar alıp ülkemizin imajını yerle bir eden bu adamlarla mücadele etmeli. Bu adamların taksi lisansları mı iptal edilir, aylarca trafikten men mi edilirler bilmiyorum. Bana kalsa bu adamlar gerekirse vatana ihanet suçu işlemiş gibi yargılanmalı.