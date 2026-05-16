ÖMER KARAHAN

Türkiye'de futbolun en büyük problemi istikrarsızlıkken, Okan Buruk dört yıl üst üste zirvede kaldı. Üstelik bunu sadece bir kulübün rüzgârıyla değil, farklı hikâyeler yazarak yaptı. Önce mütevazı bütçeli Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı. Sonra çocukluğunun kulübü Galatasaray ile üst üste kupalar kaldırdı. Türkiye'de başarı çoğu zaman tesadüf sanılır. Aynı şeyi yıllarca yapınca bunun tesadüf olmadığı anlaşılır. İnsanlar yine de anlamamaya çalışıyor. Okan Buruk'un pek konuşulmayan tarafı şu; o Türk futbolundaki geçici kahraman profillerinden değil. Oyunculuğunda da öyleydi. Fatih Terim'in gölgesinde kaybolmadı, Avrupa yıldızlarının yanında ezilmedi. Sessiz kaldı ama hep oyunun içinde kaldı. Inter'e gittiğinde manşet olmadı belki ama Türk futbolcusunun Avrupa'ya yalnızca vitrin için değil, oyun aklıyla da gidebileceğini gösteren isimlerden biriydi.

SOĞUKKANLI OLABİLMEK

Bugün teknik direktörlüğünde de aynı tarafı öne çıkıyor. Türkiye'de eski futbolcular teknik direktör olduğunda genellikle geçmiş kariyerlerinin ağırlığını taşır. Okan Buruk ise tam tersini yaptı. Futbolculuğu büyük kariyerdi ama teknik direktörlüğü onun ikinci hikâyesini yazdı. Bu kolay değildir. Türkiye'de insanlar birinin ikinci kez başarılı olmasını pek sevmez. Çünkü ilk başarıyı şans, ikinciyi tehdit olarak görürler. Yorucu bir toplum refleksi. İnsan bazen VAR kayıtlarından çok bunu incelemek istiyor. Bugün Okan Buruk'un başarısı sadece kupa sayısıyla açıklanamaz. Asıl mesele, yıllardır kaosla beslenen Türk futbolunda sakin kalarak kazanabilmesi. Futbolda bazen en radikal şey, soğukkanlı olmaktır.



Yeni aşk herkesin dilinde

Mina Soyak ve Kaan Günay hakkındaki aşk dedikodusu bugünlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

Soyak ve Günay'ın son dönemde sık sık yurt dışında bir araya geldiği ve ilişkilerinin ciddi bir boyuta taşındığı iddia ediliyor.

Hatta iki tarafın ailelerinin yakın zamanda tanışmak için bir araya geleceği konuşuluyor.



Şampiyonluk sohbeti

Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye'ye ziyaretini sürdürüyor. Önceki gün düzenlenen davete katılan Mathilde,

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Mbo Mpenza ile de bir araya geldi. Gecenin bir diğer konusu ise

Galatasaray'ın şampiyonluğu oldu. Başkan Özbek ile Abdurrahman Tanrıkulu koyu bir şampiyonluk sohbetindeydi.



Sanat için buluştular

Pınar Türker Uygun ev sahipliğinde, sanatçı Tuğberk Selçuk'un son dönem çalışmalarını bir araya getiren 'Dirty White' isimli kişisel sergisi önceki akşam Piyalepaşa'da gerçekleşti.

Sanat, iş ve cemiyet dünyasından Adnan Polat, İzzet Öz, Rüzgar Aksoy ve Erdinç Çatak gibi isimlerin katıldığı davette, Selçuk'un yaklaşık 30 eserden oluşan kapsamlı seçkisi ilgi gördü.



Özel lansman düzenleyecek

Ressam Sevil Kuranel, uzun süredir üzerinde çalıştığı sergisini açmaya hazırlanıyor.

Balerin olan ve İngiltere'de eğitim aldıktan sonra ressamlığa yönelen Kuranel, kendi oluşturduğu ve 'Ric' adını verdiği karakterin farklı hallerini tuvale döktü. Kuranel, 4 Haziran'da özel lansman düzenleyecek.