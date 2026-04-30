ÖMER KARAHAN

Gırgıriye müzikali sahnelenmeye başladığı ilk günden bu yana farklı skandallarla adından söz ettiriyor! Koltuk krizi, izleyici-yapımcı kavgası derken GÜNAYDIN son olarak provalar sırasında yaşanan bir kazayı gündeme getirmişti. Üzerine dekor düşen bir çalışan sigortasız olduğu için hastaneye götürülemediği öğrenilmişti. Dahası ekipte görevli 50 kişinin de yaralanan işçi gibi sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu skandal, sanat dünyasında Müjdat Gezen'in itibarını sarsmıştı! Her fırsatta "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan Gezen'in gerçekte kendisi için çalışan emekçilerin canını hiçe saydığının ortaya çıkması tepkiyle karşılanmıştı. Müjdat Gezen ifşa olunca yerle bir olan karizmasını düzeltmek için tüm çalışanlarına mesaj göndererek "Evraklarınızı hazırlayın SGK girişleriniz yapılacak" talimatı verdi.

Sahne önünde emek övülür, sahne arkasında emekçi unutulur. Oyuncu alkış alır, kostümcü görünmez. Teknik ekip gece yarısına kadar çalışır, ama adı afişte bile yazmaz. Daha kötüsü, bazı yerlerde hâlâ sigorta gibi en temel haklar lüks gibi görülür. Oysa sanat kurumları yalnızca oyun sergileyen yerler değildir; aynı zamanda örnek olması gereken yapılardır. Hele ki yıllardır toplumsal mesaj veren, gençlere yol gösterdiğini söyleyen merkezler için Müjdat Gezen gibi bir isim için bu sorumluluk kat kat fazladır. Perde bir gün kapanır, dekor sökülür, alkış diner… Gerçek sanat, yalnızca sahnede oynanan değil; kuliste çalışan emekçiye de hakkını veren sanattır. Bu yüzden kimse kimsenin hakkını yememelidir. Gezen'in geç de olsa yanlış yoldan dönmesinde bir katkım olduysa ne mutlu bana!



1 MİLYON ABONEYİ AŞTI

Tan Taşçı'nın YouTube kanalı 1 milyon aboneyi aşarken, sanatçının kanalındaki toplam izlenme sayısı da 1 milyarı geçti. Tüm projelerini hazırladığı özel videolarla yayınlayan Taşçı, 50'den fazla dil seçeneğiyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Sanatçının katalog odaklı içerik stratejisi ve görsel diline verdiği önem, dijitaldeki istikrarlı büyümeyi destekledi. Bir yandan da mayıs ayında başlayacak stat konserlerinin ilk durakları olan İzmir, Giresun ve İstanbul için hazırlıklarını sürdüren Tan Taşçı, "Yıllardır yanımda olduğunuz için çok şanslıyım, kalpten teşekkür ederim. Bu yolculukta emeği olan ekip arkadaşlarıma, aileme ve ekibime teşekkür ederim. Daha yolumuz uzun" dedi.



'GAZZE IÇIN SOFRADAYIZ'

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), World Central Kitchen'a (WCK) destek için hayata geçirdiği 'Gazze İçin Sofradayız' dayanışma kampanyasını USLA'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

TURYİD öncülüğünde mayısta başlayacak olan ve isteyen tüm işletmelerin katılımına açık olacak dayanışma kampanyasında şeffaf ve doğrudan yardım için tercih edilebilecek farklı modeller bulunuyor.

Toplantıda TURYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Akkaş, proje fikrinin nasıl doğduğunu anlattı, ardındanTURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, "Gazze'de yaşananlar artık bir kriz değil, bir açlık felaketidir. World Central Kitchen (WCK) ile işbirliği yapıyoruz. Güçleri birleştirmeye karar verdik. Bir platform kurduk. Platformu World Central Kitchen (WCK) ile bağlantı haline getirdik. Bu link sayesinde vatandaşlarımızın gönlünde kopan bağışı yapabilecekler. Bağışı yaptıkları anda World Central Kitchen (WCK) tarafından bağışla kaç öğün kullanacağına dair mesaj gelecek. Daha sonra TURYİD'in üye işletmelerinden seçecekleri lokantadan maaş miktarı kadar indirim hakkı elde edilecek bir link çıkacak. Gittikleri restoranda onu kullanabilecekler. Şu an 3 bin 500 işletmeden 350'si olumlu görüş bildirdi. Bence iyi sayı... Farkındalık artıkça sayı da artacaktır" dedi.