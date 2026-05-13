ÖMER KARAHAN

Bir fotoğraf bazen uzun bir hayat hikâyesini tek kareye sığdırır. Hele ki o fotoğrafın içinde gençlik, hayal, biraz "artistlik" ve yıllar sonra gerçekleşmiş bir başarı varsa... Dries Mertens'in eşi Kat'in paylaştığı o eski fotoğraf tam da böyle bir kareydi. Genç bir Mertens, kendisine ait bile olmayan lüks bir spor arabanın yanında poz veriyor. Kat ise o anı esprili bir cümleyle paylaşıyor:

"Havalı görünmek için rastgele arabalarla fotoğraf çekmemiz beni çok güldürüyor." Mertens'in fotoğrafını özel yapan şey sadece nostalji değil. O karedeki genç adamın bugün gerçekten o hayallere ulaşmış olması.

Hayat bazen çok garip bir senaryo yazıyor. Dün sırf havalı görünmek için yabancı bir spor arabanın yanında poz veren bir genç, yıllar sonra milyonların tanıdığı bir futbol yıldızına dönüşüyor. Bugün belki daha pahalısını satın alabilecek güce sahip. Ama insanın içini ısıtan şey, o eski fotoğrafın taşıdığı samimiyet oluyor. Çünkü başarı dediğimiz şey çoğu zaman sonucu gösteriyor; başlangıcı değil.

Kimse o ilk hayalleri, o mahcup özgüveni, o "bir gün benim de olur mu acaba?" duygusunu görmüyor. Oysa en değerli hikâye tam olarak orada başlıyor. Belki de bu yüzden insanlar eski fotoğrafları seviyor. Çünkü onlar başarıyı değil, yolculuğu hatırlatıyor. Şöhretten önceki sade hâli... İmkânlardan önceki heyecanı... Hayatın henüz filtresiz olduğu zamanları... Bugün sosyal medyada herkes kusursuz görünmeye çalışıyor. Sahip olduklarını sergiliyor, lüksü büyütüyor, başarıyı parlatıyor. Ama bazen tek bir eski fotoğraf, bütün o gösterişli paylaşımlardan daha gerçek oluyor.

ESKİ EŞYALAR YENİDEN MODA

Eskiden eve eşya alındığında o mobilyalar eskiyinciye kadar kullanılırdı. Şimdi ise insanlar iki- üç yılda bir 'modası geçti' bahanesiyle yeni eşyalar alıp evlerini baştan aşağı dekore ediyor. Neredeyse her yıl ev modası bile değişiyor. Geçenlerde bir davette karşılaştığım Mimar Ahu Akın'la ilgili çekici bir sohbet gerçekleştirdik. Akın, 2026 dekorasyon trendlerinde anlam, sürdürülebilirlik ve kişisel dokunuşun öne çıktığını söyledi.

Özellikle eski eşyaların dönüştürülerek yeniden kullanılması şu an çok modaymış. Akın "Tamamen yeni ve hatasız parçalardan oluşan evler ilk etapta etkileyici olsa da zamanla tekdüze ve mesafeli bir his yaratıyor. Buna karşılık, geçmişi olan objeler; üzerlerindeki izler, dokular ve küçük kusurlarla mekâna derinlik katıyor" dedi.

TAM NOT ALDI

Rus Gelin oyununun prömiyeri gerçekleşti. Elif Aysel Nazım ve Eray Selin'in sahne aldığı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen ve boşanmış bir çiftin hikâyesini kara komedi diliyle anlatan yapım, sürpriz finaliyle de seyirciden tam not aldı.