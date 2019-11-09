ÖZLEM AVCI

Merve Özbey'i yıllardır tanıyor, vokalistlikten gece kulüplerine uzanan serüvenini biliyorduk.

Ancak Özbey'in sesini geniş kitlelere duyurması çok zaman aldı. Son iki yılda yer aldığı proje albümleri ve son albümü 'Devran' ile kariyerinde inanılmaz bir ivme kazanan Özbey, aldığı ödüllerle şampiyonlar liginde olduğunu kanıtladı.

Nefis bir sese sahip olan Merve'nin sanat hayatında geldiği son noktayı şöyle özetlemek isterim. Son şarkısı 'Yaramızda Kalsın' bir ayda 10 milyon, 'Tebrikler' adlı şarkısı 23 milyon, Yıldız Tilbe'nin proje albümündeki 'Vuracak' adlı şarkısı 140 milyon kez izlenmiş.

Onur Can imzalı şarkısı 'Yaramızda Kalsın' ile fizy'den daha sonra Magazin Gazetecileri Derneği'nden de Yılın Şarkısı ödülünü alan Merve'nin o gece yaptığı konuşma anlamlıydı. Ünlü şarkıcı, "Ömrüm yettiğince seni yaşatmaya devam edeceğim.

Keşke yaramızda değil, aramızda kalsaydın" diyerek erken yaşta vefat eden sanatçı arkadaşı Onur Can'ı andı. Üst üstte iki gece şarkısı ödül alan Merve Özbey, başarısını da kanıtlamış oldu.



Türkülerin kraliçesine vefa albümü



Türk televizyonlarının tek kanallı olduğu dönemleri hayal meyal hatırlıyorum. Ama halk müziğinin güçlü sesi Belkıs Akkale, o günlerden hafızama kazınan bir isim. Akkale için bir vefa albümü hazırlanmış.

'Ahde Vefa' adlı albüm, çok yakında Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Albümde kimler yok ki...Akkale'nin sanat hayatı boyunca söylediği, onunla özdeşleşen 14 türküyü; Adile Karatepe, Briliant Dadaşova, Ender Balkır, Erdal & Mercan Erzincan, Hüseyin Turan, Kubat, Sevcan Orhan, Şevval Sam, Tolga Sağ, Yudum ve Zara seslendirmiş.

Özellikle gençlere türkülerimizi sevdirecek bu albümü almanızı öneririm.



Mendilleri hazırlayın



Türk pop müziğinin iki önemli kadın bestecisi bir turnede buluşuyor.

Deniz Seki, pop müziğin başarılı ismi Sezen Aksu şarkılarından oluşan turne kapsamında müzikseverlerle bir araya gelecek. İki söz yazarı, besteci, iki aşk kadını; aşkı, ayrılığı, acıyı anlatan şarkılarla dinleyenlerin yüreğini dağlayacak.

Deniz Seki bu turne kapsamında 4 Aralık'ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkez'nde, 10 Aralık'ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde, 13 Aralık'ta İstanbul Trump'ta ve 20 Aralık'ta İzmit Sabancı Gösteri Merkezi'nde izleyici ile buluşacak. Mendilleri hazırlayın.



Albümde tanıtımın önemi



Haktan, aileden sanatçı olan, Türkiye'nin en iyi seslerinden biri.

Şarkıları dans eder gibi yorumlar. Daha önce Gökhan Türkmen'le ilgili yazdığım bir yazımda, Türkmen'in sansasyonsuz müzik yapılabileceğini herkese gösterdiğini yazmıştım. Ancak Haktan'ınki fazla sessizlik...

Bir ürün yapıyorsunuz ama vitrine koymazsanız sizi kim tanır ve o ürününü kim alır? Türkiye'nin en iyi sesi olabilirsiniz ancak albümün tanıtımını yapmazsanız, bundan kimsenin haberi olmaz.

Haktan, uzun zamandır üzrerinde çalıştığı albümü 'Feyz Of Arabesk'i çıkardı ancak bundan kimsenin haberi yok. İşte bu noktada var olmak için profesyonel bir ekiple bir yol haritası çizmek gerekir. Haktan'a yeni albümünde başarılar...