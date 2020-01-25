ÖZLEM AVCI

Son iki yılda ismini sıkça duyar olduk Bilal Sonses'in. Gerçekten kah kendi seslendirdiği şarkılar, kah birçok isimle yaptığı düetlerle başarılı genç sanatçılar arasındaki yerini aldı. Geçen yıl yaptığı Tuğçe Kandemir ile 'İçimizdeki Sen', Reynmen'le 'Sen Aldırma', Bengü ile 'İçimden Gelmiyor', Mustafa Ceceli ile 'Bedel' düetleri, kendi seslendirdiği 'İkimiz de Bilemedik', 'İnatçı Keçi', 'Sevme', 'Neyim Olacaktın', 'Cennet Çiçek' şarkıları, YouTube üzerinden 250 milyon izlenen Sonses, şarkılarına son sürat devam ediyor. Bu yıl da Ziynet Sali ile 'Yara', Reynmen'le 'Hevesim Yok', Bengü ile 'Kimse Bilmesin', Murat Boz ile 'Can Kenarım', Ebru Yaşar ile 'Bu Saatten Sonra', Feride Hilal Akın ile 'Sandal' düetleriyle ismini çok duyacağız şarkıcının. Sonses; hem sesi, hem de yaptığı şarkılarla gelecek vâdeden ve üreten bir sanatçı olarak dikkat çekiyor. Başarıları daim olsun.

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Şarkıların isimleri farklı müzikleri aynı

Geçen yıl rap şarkıları gözdemiz oldu, pek çok rap'çiyle tanıştık, şarkılarını dinledik. Bu isimlerden Sura İskender 'Bir Daha Yak Yalancı' isimli şarkısı ile 138 milyon 624 bin kişiye, Irmak Arıcı ise 'Mevzum Derin' adlı şarkısıyla 31 milyon 484 bin kişiye ulaştı. Bu iki ismin ortak noktası; şarkılarının müzikleri ve ritimlerinin birebir aynı olması. Yani iki aynı şarkıyı dinliyor gibiyiz. İkisinin de seslerini, tarzlarını çok başarılı bulsam da, artık aynı altyapılarla aynı müzikleri dinlemek dinleyici açısından da pek hoş olmuyor.

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Bu sese dikkat

Güven Yüreği ismini, bir ses yarışmasında Ebru Gündeş'le 'Sen Belalı Ben Sevdalı' isimli şarkıda yaptığı düetle ilk kez duymuştuk. Güven, duygu yüklü sesi ve tınısıyla milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ses yarışmaları gençlere gerçekten yollar açıyor ama isimleri yukarılara taşımak, kalıcı olmak için zekice hamleler yapmak gerekiyor. 2017 yılında yayınladığı 'Sen Maşallah' ile müzik macerasına merhaba diyen Güven Yüreyi, ikinci single'ı 'Aldanmam'ı Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Romantik sözleri ve Yüreyi'nin güçlü sesiyle dikkat çeken şarkının söz ve müziği Fikret Dedeoğlu'na ait. Yorumcu kimliğiyle öne çıkan Yüreyi, müzikte kalıcı olacağa benziyor.