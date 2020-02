ÖZLEM AVCI

Bazı insanlar vardır, esas oğlan oldukları halde hep geri planda kalırlar. Rap müzik furyasının hüküm sürdüğü şu günlerde, Murda'nın ismini Ezhel'le birlikte seslendirdikleri 'Aya' isimli şarkıda duydum. Murda; Ezhel kadar başarılı, hatta artıları olan bir rap'çi. Rap müzik asiliği temsil etse de, Murda, gerçek adıyla Önder Doğan, tam tersi hayatı ile dikkat çekiyor. Çocukluğu-gençliği Hollanda ve İspanya'da geçen Murda; evli, bir de kızı var. Rap'çilerin asi ve kötü alışkanlıkları olduğu düşünülse de, Murda bu görüşün zıttını yaşıyor. Konserlerine çocuğunu götüren, ilgili bir baba. Demek ki; temiz rap de yapılabilirmiş. Aile hayatına son derece önem gösteren Murda'nın mutlu aile yuvası müziğine de yansıyor. Ezhel ile birlikte seslendirdiği 'Aya', 100 milyondan fazla izlenmiş, 'Eh Baba' şarkısı ise bir ay içinde 25 milyon rakamına ulaşmış. Mutlu aile, başarılı bir kariyer; daha ne olsun.



Bir Sezen, bir Demet

Müzik dünyasında albüm satışları kan kaybetmeye devam ediyor, sanatçılar de rakipleriyle mücadele halinde. Rakip olup dost kalmanın zor olduğu camiada bu konuda Sezen Aksu ve Demet Akalın'ı tek geçiyorum. Sezen'in sanat dünyasına kazandırdığı isimleri herkes biliyor. Demet Akalın da aynı yoldan ilerliyor. Ses konusunda da iyi bir kulak olan Akalın, Merve Özbey'den sonra Ömer Topçu'ya destek vermiş, onunla düet yapmıştı. Ünlü popçu, son olarak 'O Ses Türkiye'de gördüğü Emir Ertal için kolları sıvadı. Sosyal medyada paylaştığı Emir'i, iyice pişsin diye vokalisti olarak yanına almış. Helal olsun ona!



15 enstrüman çalıyor

Yıllarca Sezen Aksu, Mustafa Ceceli, Demet Akalın, Emre Altuğ, Ziynet Sali, Fettah Can gibi birçok isimle çalışan İrfan Özata'nın yeni albümü 'Dönsen Dönerdin'i dinlemenizi tavsiye ederim. Özata, 15 enstrüman çalıyor. Yıllarca çeşitli enstrümanlarla seyirci karşısındaydı ama bu sefer "Artık sahnelerde ben de varım" diyor. Albümünde, 'Aşka Hakaret', 'Kime Yetti Ki Zaman', 'İçim Mahşer Yeri' ve 'İncir' adında beş şarkı var. Sanatçı; akustik, elektronik ve rap müziğin altyapılarını kendi tarzıyla harmanlayarak özgün melodilere imza atmış.



Bu çocuğa dikkat!

Aleyna Tilki'den sonra çocuk popçu furyasına bir isim daha eklendi: Başak Çalık. Uluslararası Müzik Yarışması'nda pop/şan kategorisinde birinci olarak başladığı serüvenine, 'O Ses Çocuklar' programındaki performansını ekleyen 16 yaşındaki Çalık, Aleyna'nın yaptığı hataları yapmaz inşallah. Ama bu sektörün en iyisi ile çalışıyor. Menajeri Özgür Aras, Başak'la birebir uğraşıyor. Umarım çabaları boşa çıkmaz ve 'Bye Bye' ve 'No No' şarkılarıyla pop müziğe soluk getiren Başak, uzun yıllar müzik piyasasında yer alır.