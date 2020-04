Evde üretken olursanız psikolojinizi korursunuz

Virüs nedeniyle günlerini evde geçiren Öykü Gürman “Hareketli bir hayatım olduğu için evde kalmak beni zorladı” diyerek ekledi: Ancak böyle şartlar insanı üretmeye itiyor. Rahatken insan yaratıcı olamıyor. Sanat ve üretken olmak psikolojimi dengede tutuyor

Sesi kadar rol aldığı dizilerle de sevilen, yarın ise atv ekranlarında 'Evde Biz Bize' adında bir programı başlayacak olan Öykü Gürman, karantina günlerinde GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Çok hareketli bir yaşantısı olduğu için evde kalmanın kendisini zorladığını söyleyen Gürman, rol aldığı atv dizisi 'Gel Dese Aşk'ta canlandırdığı 'Sitare' karakterini çok özlediğini, bu dönemin bitip sete geri dönmeyi çok istediğini söyledi.

SANATLA CAN SIKILMAZ

Karantina günleriniz nasıl geçiyor?

Uzun zamandır ilk defa bu kadar fazla evde kaldım. Evde olmak sürekli bir çalışma hali... Çamaşır, bulaşık, düzen, toplama, temizlik... Herkes gibi bir rutinin içine girdim. Yemeiçme konusunda kesinlikle ortak bir noktamız olduğunu düşünüyorum hepimizin. Yeni tarifler denemenin getirdiği bir yeme hali söz konusu bende de, afiyetle yiyorum, tüketiyorum. Bu rutinlerin dışında kitap okuma fırsatı da buldum. Ayrıca dizi de izliyorum.

Psikolojinizi nasıl dengede tutabiliyorsunuz?

Zorlanıyoruz zaman zaman tabii. Ama bir gerçek var ki; zor ve konforsuz olan şartlar, insanı üretmeye itiyor. Çok rahatken, huzurdayken yaratıcı olamıyor insan. Benim için çok şükür ki; sağlığımız yerinde, birinci dereceden herhangi bir yakınımızda virüs belirtileri yok. O kadar alışmışız ki koşturmacaya ve sürekli hareket halinde olmaya... Çok canlı ve yaşayan bir şehirde, rutinlerin içinde bir yaşam tarzına da sahip olmadığımdan evde kalmak beni çok daha zorladı.







Koronavirüs herkese uzun uzun düşünme fırsatı verdi. Siz bu dönem nelerin farkına vardınız?

İnsan zihninin en kuvvetli ihtiyacı; eşya ve olaylara düzen vermektir. Düzensizlik zihin için yokluğu ifade eder, düzen ise insanın kendi varlığını anlamasının ana koşuludur. Bu bakımdan sanat da bir düzene koyma işidir. Bu düzeni yaratmak ve kendime yakın olmak adına düşünecek çok zaman buluyorum. Sanat ve üretken olma fikri, ruhu dengede tutuyor beni. Bir yağlı boya tabloya ya da bir fotoğrafa bakmak, bir müzisyenin, bir ressamın hayatını okuyarak bilgi sahibi olmak iyi hissettiriyor. Sanatla, müzikle ve kitaplarla ruh dengede oluyor ve can sıkıntısı olmuyor.

Sahneyi de özlediniz değil mi?

Sahnede olmayı, dinleyicilerimle buluşmayı, gözlerinin içine bakıp onlarla şarkı söylemeyi de çok özledim.



PLANLARIM KISA VADELİ

Oyunculukta da, şarkıcılıkta da başarılısınız... Bir seçim yapsanız hangisini seçerdiniz?

İkisi de birbirini besliyor, ayırt etmiyorum. Çok iç içe girdi bu durum bende. İkisi de kendimi özgürce ifade etmemi sağlayan sanat dalları, bu nedenle çok şanslıyım.

Hayatınızla ilgili planlar yaptınız mı?

İş hayatımda da, özel hayatımda da her şey yolunda gidiyor. Ben hayatta her şeyin olması gerektiği gibi, olması gereken zamanda ilerlediğini düşünüyorum. Çok planlı yaşamak ruhsal olarak baskı yaratabiliyor. Belki kısa vadeli hedefler ve planlar yapmak daha doğru. Gayet mutlu ve huzurluyum, bence en önemlisi bu. Hayal etmek, vazgeçmemek, inanmak, şükretmek, umut etmek, sabretmek ve çalışmak; hayata tutunmanın, var olmanın en değerli yolları.







ÇEKİM YAPTIĞIMIZ EVDE BOĞAZ'A KARŞI KAHVE İÇMEK İSTİYORUM

Salgından sonra ilk yapacağınız şey nedir?

Çok güzel duygularla başladığım işime, atv'de başlayan dizim 'Gel Dese Aşk'ın setine geri dönmek, huzurla, keyifle çalışmak, setin olduğu çekim yaptığımız evde Boğaz'a karşı kahve içmek, arkadaşlarımla dışarda buluşmak, annemle Bağdat Caddesi'nde, Moda'da yürüyüş yapmak, özgürce deniz havası almak istiyorum.

Dizide canlandırdığınız 'Sitari' karakterini özlediniz mi?

Çok özledim. Hikayesini değişik, heyecan verici bulduğum, oynamaktan çok keyif aldığım bir karakter.



ATV BANA ŞANS GETİRİYOR

Genelde dizileriniz atv'de yayınlanıyor. Atv'nin size şans getirdiğini düşünüyor musunuz?

Evet, şans getirdiğini düşünüyorum ama benim için en büyük şans Osman Sınav ile çalışmak. Hem bir okul, hem de ailede olmak gibi...

Diziniz 'Gel Dese Aşk' şu an yayında değil ancak atv'de 'Evde Biz Bize' adında bir programınız başlıyor. Biraz anlatır mısınız?

Şu günlerde herkese ilaç gibi gelecek bir program. Hafta içi her gün, saat 14.00'te canlı yayınlanacak. Ferdi Kurtuldu ile sunacağız. Sağlıktan doğru alışverişe pek çok konu, doğru bilinen yanlışlar, alanında en iyi doktor, geleneksel tıp uzmanı, spor eğitmeni, astrolog gibi konuklarla masaya yatırılacak. En güzel iftar yemekleri de pişirilecek.



İYİ ŞARKI BULMAK ÇOK ZOR

Günümüzün müzik piyasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

İyi şarkı bulmak gerçekten zor. Üretim şart. Artık herkesin bir kanalı var ve herkes ulaştırmak istediği şarkıyı kamuya açık hale getirebiliyor. Sosyal medyanın müziğe olan etkisi iyi ama bu kadar sirkülasyonda gerçekten iyi olan acaba hak ettiği yerde durabiliyor mu ya da hak ettiği geri dönüşümü alabiliyor mu, yoksa bu kadar çokluk içinde kaybolup gidiyor mu diye de sormak lazım.