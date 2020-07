Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp eden oyuncu Ozan Güven’e tepkiler çığ gibi büyüyor

Oyuncu Ozan Güven’in kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Deniz Bulutsuz’a sanat dünyasından destek geldi. Kadınların, erkeklerin egoları ve aşağılık kompleksleri yüzünden şiddete maruz kaldığı belirten ünlüler, “Zengin, güçlü, ünlü ayırt edilmeksizin kadına kim şiddet uygularsa cezasını çekecek” dedi

'ÜNÜNE GÜCÜNE PARANA GÜVENME KADINA ŞİDDET UYGULAYAN HAK ETTİĞİNİ BULACAK'



Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz, önceki gün yaptığı paylaşımda Güven tarafından darp edildiğini açıkladı. Bulutsuz, yaşadığı korkunç anları "Ozan Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" diye anlattı. Güven'in sevgilisini darp etmesinin ardından ünlüler, Bulutsuz'a "Yanındayız, bu işin peşini bırakma" diyerek destek oldu, Ozan Güven'e ise nefret kustu. İşte o yorumlar:



SILA: "Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız Deniz Bulutsuz'un yanındayım. Kadına şiddete hayır!"

ZEYNEP BASTIK: "Her gün erkeklerin iğrenç egoları, fiziksel güç üstünlükleri ve aşağılık kompleksleri yüzünden kadınlar şiddete maruz kalıyor. Kontrol edemediğiniz ve salyalar akıta akıta uyguladığınız fiziksel ve psikolojik şiddetiniz yetti artık. Herkes ya insanlığını bilecek ya da hak ettiğini bulacak."

DEMET ÖZDEMİR: "Şiddet için ne söylemek, nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Söylemek istediğimiz binlerce söz varken kelimeler yetersiz kalıyor, kalbimiz sıkışıyor. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlık? Hiçbir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz. Bu kabul edilemez. Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur. Hak eden kişi cezasını alacaktır."



AŞKIM KAPIŞMAK: "En büyük ötekileşme, en büyük ayrımcılık, en büyük zalimliktir kadına ya da insana şiddet. Geçmiş olsun hanımefendiye. Geçmiş olsun aynı durumdaki tüm kadın ve insanlara. Adalet mi istiyoruz? O zaman ünlü ünsüz, zengin ya da değil, yeryüzü toprağında kim bu suçu işliyorsa cezasını çekmeli. Kimse ününe gücüne çevresine güvenmesin. Yıllarca bu şekilde susturdunuz insanları. Kimse sizin eksik egonuzun, gelişmemiş benliğinizin, yüksek kibirinizin ve sadist eğilimlerinizin nesnesi değil. Değişemiyorsanız tedavi olun."

BERRAK TÜZÜNATAÇ: "Fotoğrafını gördüm Deniz, kalbim parçalandı. Ne yaşanmış olursa olsun, şiddeti aklayamaz, şiddetin bir bahanesi olamaz. Sana, varlığına ve saldırılan her kadına, her zaman elimden geldiğince yalnız olmadığını hatırlatmaya çalışacağım. Yalnız değilsin, yalnız değiliz."

HADİSE: Kadını aşağılayan, kendi komplekslerinden, ezik hallerinden kadını yerle bir eden bu erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var: Eziksiniz! Hayatınızda ne yaşadıysanız, neyse sorununuz önce çözün, ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın. Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil."



'BANA TOKAT ATTI, KAFAMI DUVARA VURDU, ÇIPLAK AYAKLA EVDEN KAÇTIM'

Güven'den gördüğü şiddet sonrası darp raporu alan ve savcıya ifade veren Bulutsuz şunları anlattı: "Eski arkadaşımla ilgili söylediği ağır sözlerin ardından Ozan'ın evine gittik. Ozan alkol aldığında fütursuzdur, ne dediğini bilmez. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından bağırmaya başladı. Yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp sert bir tokat attı. Evin üst katındaki merdivenlerden kaçmaya çalışırken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalçam yaralandı. Sonra elindeki suyu kafamdan aşağıya döktü. Evden çıkmama izin vermedi, "Seni öldüreceğim" dedi. Büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden kaçtım." (Fotoğraflar ve dilekçe metni sözcü. com.tr'den alınmıştır.)



'DENİZ SAKIN SUSMA YANINDAYIZ'

HAZAL KAYA: "Ne yazacağımı bilemiyorum. Bir saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz. Çok üzgünüm."

ÖYKÜ TAÇBAŞ: "Geçmiş olsun."

RACHEL ARAZ: "Deniz sakın susma."

DİLA TARKAN: "Deniz çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Yapabileceğim herhangi bir şey olursa her zaman buradayım."