ÖZLEM AVCI

Pandemi nedeniyle müzik sektöründe yaşanan krizleri birçok defa kaleme aldım. Bu sefer de ücretler üzerinden bir konuya değinmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta konuştuğum Alişan'a Bodrum'da bir eğlence yerinde gelen 4 bin TL'lik hesap 'Bu kadar da olamaz' dedirtti. Gerçekten beach'lerdeki fiyatlar almış başını gidiyor ama yine de bu fiyatları ödüyor insanlar. 'Sana ne?' diyenleriniz olabilir ancak eğlenmek herkesin hakkı ve bu dönemde herkes elini taşın altına koymalı. Beachler; kira vs. birçok kalemdeki giderlerini ve happy hour partilerinde sahneye çıkan sanatçıların parasını çıkartmak için müşteriye yükleniyor. Bu noktada sanatçılar da, mekanlar da ücretlerini indirmeli. Yoksa eğlence mekanları ayakta kalamaz, sanatçılar da sahne alacak mekan bulamaz. Eğlence sektörünün ayakta kalabilmesi için herkes fedakarlık yapmalı. Mesela; Harbiye Açıkhava konserleri Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile başlıyor. Büyük cesaret bence. Çünkü Harbiye'nin günlük kirası geçen yıl 100 bin TL idi. Düşünün; organizatör kirayı çıkaracak, sanatçı ücretlerini zaten biliyoruz; 100 bin TL'lerden başlıyor. Giderleri de düşünün... Bilet fiyatları da 150 TL'den başladığına göre hesaplayın. Ayrıca pandemi nedeniyle koltuklar aralıklı olacak, dolayısıyla 5 bin kişilik Harbiye Açıkhava'da 2 bin kişi konser izleyecek. Sadede gelirsek; sanatçısından organizatörüne kadar herkes bir olup ücretleri, bütçeleri tekrardan ayarlamalı.





Adanalı rap'çi Muti'nin büyük başarısı



Türkiye'de rap müziğin çıkış yaptığı yıllarda Heijan ile birlikte yaptığı şarkılarla tıklanma rekorları kıran Adanalı rap'çi Muti'nin hayatı tam bir başarı hikayesi. Kendi imkanlarıyla müziğe başlayan Muti, gerçek adıyla Muhammet Mücahit Doğan, büyük yapım şirketlerini arkasına almadan Youtube'da fenomen oldu. Muti şu an Türkiye'deki birçok stardan daha fazla izleniyor. 600 milyon kez tıklanmış Adanalı rap'çi. Şu sıralar bir yıldır üzerinde çalışıp yeni çıkardığı altı parçalık albümüyle de Afrika müziği ile trap'i harmanlayarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Ülkemizde örneği çok az olan afro trap türündeki albümünün adı 'Afrodizyak'. Bu şarkısı ile de 10 günde 2 milyon izlenme rakamına ulaştı. Eğlenceli klibi ile de dikkat çeken Muti'ye, rap'e yeni bakış açı kazandırdığı için teşekkürler.





Zeynep Bastık'tan sevenlerine ayıp



Genç şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gece yeni şarkısı 'Bi Daha'nın tanıtımı için sosyal medyada canlı yayın yaptı. Ancak Zeynep, hayranlarına yeni şarkısını tanıtırken bir yandan da arkadaşları ile mesajlaşıyordu ve aynen şu cümleyi kurdu: "Ay sizin yazdıklarınızı okurken arkadaşlarıma cevap veremedim." İnanın her şey şarkı değil; biraz üslup, biraz saygı. Eğer canlı yayında hayranlarına sesleniyorsan niye arkadaşlarınla mesajlaşıyorsun, arkadaşlarınla mesajlaşıyorsan neden canlı yayında milyonlara bu saygısızlığı yapıyorsun? Genç sanatçılar lütfen biraz Sezen Aksu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi isimlerden örnek alın. Sizi bir yere getirmiş hayranlarınıza nasıl davranacağınızı öğrenin. Yeni şarkısına gelirsek, bence vasat. Her ay yeni şarkı çıkaracağız diye bir durum olmamalı.