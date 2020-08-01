ÖZLEM AVCI

Oyunculukta olduğu kadar müzikte de iyi sesten ve şarkıdan anlayan Hülya Avşar, Sezen Aksu gibi beste yapamasa da, onun gibi destekleriyle genç seslerin önünü açıyor. Son olarak klibinde oynayarak Kerem Yeğinboy'a destek olmuştu. Sanat dünyasında görülmemiş hareketleri yapar Hülya Avşar, bu yüzden 40 yıla yakındır başarılı isimlerdendir.

DESTEK OLUYOR



Bu camiada destek yerine hep köstek olunur... Sebebi, rakip çıkmasın. Ancak Hülya Avşar, bütün ego ve komplekslerinden arınmış bir sanatçı olarak her zaman herkese destek oldu. Genç isim Kerem'den önce de pek çok ünlü ismi şöhrete kavuşturdu. Mesela; Hande Yener'i o keşfetti. Yıllar önce mağazada tanışıp şöhret basamaklarını tırmanmasına katkı sağlamıştı. Sonrasında, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye'de İrem Derici'ye dönerek onun sesini ispatlamasına ön ayak oldu. İrem de güzel şarkılara imza attı. Işın Karaca'nın da Sezen Aksu'yla tanıştırarak ünlü olmasını sağladı.

Yani Hülya Avşar tam bir ses avcısı. İyi ses ve şarkıdan anlayan Hülya Avşar, daha pek çok ismi müzik dünyasına kazandıracak gibi.



'Oyunculuktan sonra müzikte de varım'





Modellik ve oyunculukla kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Bilal Çelik, 'Müzik dünyasında varım' diyerek yeni şarkısını yayınladı. Çelik, R&B tarzdaki 'Rüyalar' adlı şarkısında sesi kadar fiziğiyle de dikkat çekiyor. Sözümüziği kendisine ait olan ve DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında yerini alan "Rüyalar' ile müzik piyasasına hızlı giriş yapan Çelik, iki haftada 1 milyon tıklanmaya ulaştı.

Duyduğuma göre şarkı kadar oyunculuktan kaynaklı görselliğe de önem veren Çelik, klibi için 200 bin TL. harcamış. Çelik, "Benim için kalite önemli, harcadığım her kuruşun son derece doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. Çıtayı biraz yükselttiğimin farkındayım ve bundan sonrada bu böyle olmaya devam edeceğim" dedi.



Yıldız'dan Öykü'ye hit şarkı





Son dönemde oyunculuğa ağırlık veren Öykü Gürman, yeni teklisi 'Yine Sevenler Sevsin'i Pasaj Müzik etiketiyle yayımladı. Bugüne kadar dört albüm ve iki single çıkaran Gürman'ın yeni teklisinin sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye, aranjesi Serhan Bülbül'e ait. Coşkulu, sıcak bir şarkı olmuş. Şarkılarına çok talep olan Yıldız Tilbe, yeni şarkısını Öykü'ye vererek ona torpil geçmiş. Pop müziğe pek çok hit kazandıran Yıldız'dan daha bomba şarkılar geleceğini de duydum. Öykü'nün de bu teklisi bol dinlemeli olsun.



Son dönemin en çok dinlenen şarkısı





Bu dönemin en çok dinlenen ayrılık şarkısı Oğuzhan Koç'tan geldi. Her zaman güzel şarkılar çıkaran ve son dönemde yaşadığı ayrılıktan sonra yoğun bir şekilde şarkı yazan Koç, şu sıralar 'Kendimi Saldım' isimli şarkısı ile ayrılık yaşayanlara tercüman oluyor.

Koç'un bu aralar ihlam perisi çok çalışıyor. 5 Haziran'da yayınlanan 'Kendimi Sardım', radyolarda en çok çalınan şarkılardan biri. Aynı zamanda dijital platformlarda da 22 milyon kez dinlenmiş.

İşte hareketli ama tam bir ayrılık şarkısı olan 'Kendime Sardım'ın sözleri:

Bana tek bir güzel şey söyle

Gitmeden önce,

yeter Hatalarımı görme

Gün bitmeden ayrıl, dönme

İstemem artık öpme öpme dudağımdan

Kalan ağlar, giden gülsün de

Kaldı gönülde, kocaman keder