ÖZLEM AVCI

34 yıllık sanat hayatında 24'üncü albümünü çıkaran Sibel Can, şarkıları ile bu sıkıntılı günlerde herkesi oynatacak. Müziğin herkese moral verdiği hiç kuşkusuz biliniyor. Sibel Can da iki yıldır üzerinde çalıştığı 'Hayat' isimli albümünü sonunda çıkardı.

10 şarkılık albüm yapmasından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü Sibel Can, bu zamanda single ile gündemde kalan sanatçılara nazire yapar gibi, işine profesyonel olarak para yatırıyor ve tecrübesini konuşturuyor. Can'ın Sony Müzik etiketiyle çıkardığı albümde son yıllarda en üreten isimlerden olan Sinan Akçıl'ın üç şarkısı mevcut. 'En Büyük Aşkım' isimli slow şarkıya klip çeken Sibel Can, Sinan'ın uğuruna inanarak bu şarkı ile çıkış yapıyor. Albümün tüm şarkılarını dinlediğimizde içimizi kıpır kıpır eden şarkılarla dolu, yine tam Sibel Can şarkısı dediğimiz melodiler var.

Albümdeki çıkış şarkısının yanı sıra 'Hayat' isimli şarkı hayli hareketli. 'Ah Be Yarim' orta hareketli, 'Takiptesin' ise herkesi oynayacak. 'İstanbul Sensiz' ise bence orta yaşa hitap eden Türk sanat müziği motiflerinin yer aldığı bir şarkı. Yani albümün yüzde 85'i hareketli, kıpır kıpır şarkılardan oluşuyor. Sibel Can, yeni albümü ile müzik dünyasına hareket katacak. Aldığım son habere göre de, tüm dijital platformlarda Sibel Can'ın albümünün satışı 1 numarada.





Ziynet, tatil şarkısı ile rekora gidiyor



Her yıl yaptığı single çalışmaları ile bence en başarılı isimler arasında Ziynet Sali. Magazin dünyasında kavgalara karışmadan sadece işini yapan, benim de en sevdiğim isimlerden biri o. Son şarkısı 'Kalbim Tatilde'yi 24 Temmuz'da çıkardı ve şarkısı, iki haftada 9 milyon gibi bir rakama ulaşarak, kısa zamanda beğeni topladı. Radyolarda da sıkça duyduğumuz şarkının söz ve müziği Emrah Karakuyu'ya, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait. Pop müzikte sessiz sedasız işini yapan ve başarı elde eden Ziynet'in daha önce Bilal Sonses ile yaptığı 'Yara' isimli şarkı da 20 milyondan fazla izlenmişti.





Turhan Hoca ile yola devam



Turhan Yükseler; Cem Karaca, Ajda Pekkan, MFÖ gibi Türk müzik tarihine geçmiş sanatçı ve orkestralara müzik direktörlüğü yaptıktan sonra şimdi Avantgarde Orkestra'yla yepyeni bir müzikal yolculuğa çıkıyor. Eurovision'da ülkemizi besteci ve aranjör olarak defalarca temsil eden, birçok esere imza atan büyük orkestraların şefi Turhan Yükseler, müzikal tecrübeleriyle Avantgarde Orkestra'yı yönetecek. Hocaya hayırlı olsun diyorum ve grupta genç yeteneklere yol açmasını umuyorum.



Basına sırtını dönen Sertab'ın hüsranı





Bu camiada her şey ses, şarkı değildir. Bunun en son örneğini Sertab Erener yaşıyor. Kimse kızmasın, darılmasın; basın olmazsa, sanatçılar olmaz. 'Neden?' derseniz... İşte en güzel örneği kaleme alıyorum. Sertab Erener, Türkiye'de, hatta dünyada nadir bulunan seslerden. Ancak son şarkısı ile hüsran yaşıyor. Geçtiğimiz kış havaalanında çekilen makyajsız fotoğrafından dolayı Erener, basın mensuplarına "Ben ünlü değilim, beni çekmeyin" diyerek veryansın etmişti.

İŞTE MEDYANIN ÖNEMİ



Al işte sen ünlü değilsen kimsede de senin yeni çıkan şarkının haberini yapmaz ve kimse de senin şarkından haberdar olmaz. Herkes işini yaparken kamuya ait bir yerde 'ünlü' diyerek çekilen bir fotoğraf karesi, senin kariyerini bu kadar etkileyebilir.

5 Haziran'da çıkardığı, sözü kendisine ait olan 'Bu Dünya' adlı şarkısı sadece 890 bin kez dinlenmiş,. Ne acı, Sertab gibi bir sesin bu kadar dinlenmesi. İşte her şeyin ses ve şarkı olmadığını, medyanın ne kadar büyük etkisi olduğunu bu sonuçla görüyoruz. Gerçi bu yazımdan sonra herkes bir kere bile bu şarkıyı dinlerse belki Sertab'ın dinlenme sayısı yükselir. El birliği ile hadi gençler...