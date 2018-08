ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Elbette ki, modaya uygun parçaları üzerinizde taşımak motive edicidir, hatta eğlencelidir.

Ancak iyi dengelenmiş öyle parçalar var ki... Hatta yaz aylarında gardıropların başrol oyuncularıdır onlar ve zamansızdırlar.

Onları istediğiniz yaş aralığında yıllarca giyer ve hep iyi görünürsünüz. Üç dakikada hazırlanır ve hep iyi giyimli kişiler olursunuz.

Şimdi o parçaları tek tek anlatıyorum...

Cat eye gözlük: Gözlük seçimi, yüz şekline yakışır şekilde yapılmalı ancak yalnızca tek formda cat eye, yani kedi gözü gözlük modeli olmadığını da biliyoruz. Formuyla alakalı seçimi yüzlerce çeşit içinden deneyerek bulabileceğinizi hatırlatırım.

Hasır bir Tote çanta:

Bir clutch ve bir sırt çantası gardırobunuzda olmalı.

Ancak olmazsa olmaz modelimiz, tote çantalar.

Yaz ayları için hasır materyalli tote'lardan birini koleksiyonunuza dahil ederseniz iyi olur.

Tek parça siyah mayo: Herkesin onlarca siyah parçası olduğunu biliyorum. Ancak siyah tek parça bir mayo, plajda bağırmayan şıklığınızın altını çizecek, yalın görünümünüzle aslında kendinizi ön plana çıkaracaksınız. Ayrıca, siyah tek parça mayonuzu tamamlayacağınız her parçayı patlatmak çok daha kolay olacak.

Beyaz elbise:

Özellikle tatil destinasyonlarında ve tabii şehir merkezinde de beyazın soft, rahatlatıcı etkisi yaz aylarının en sevilen ritüeli.

Beyaz her parçada kullanılabilir tabii ama beyaz bir elbisenin havasını başka hiçbir şey veremez.

Floral elbise: Bir elbisemiz daha var. İster romantik, ister enerjik ruh halinize uygun renk ve desenlerde seçeceğiniz floral elbiseler, yazın olmazsa olmazlardan.

Sizin yerinizde olsam; bir yerine birçok farklı renkte çiçekli elbiselere gardırobumda yer açardım.

Beyaz sneakers:

Beyaz sneakerslar; ister elbise, ister etek her kıyafetle kombinlenebilen nokta atışı ayakkabı modellerinden. Bir beyaz sneakers'nız yoksa, aslında büyük bir eksiklik içindesiniz demektir.

Hasır şapka: Walker hat, fötr veya en sevdiğiniz model hangisiyse o. Ama hasır olanlardan tercih ettiğiniz sürece her dönem modern ve tarz görüneceğiniz kesin.

İnce bantlı sandalet: Varla yok arasında hafif, zarif, ince bantlı bir sandalet, yaz dönemlerinin istisnasız olmazsa olmazlarından.

Hemen hemen her kıyafetinizin altına giyebileceğiniz ince bantlı sandaletleriniz de olmazsa olmaz listemizde yer alıyor.

Bir jean, bir tişört: Minimalist sportif şıklığın iki anahtar kelimesi; bir jean, bir tişört. Düz ya da baskılı beyaz bir tişört ile giydiğiniz jean'le, günün her saati her yere gidebilirsiniz.

Kombinizini ister stilettonuzla, ister sneakersınızla tamamlayın; her zaman yalın ve cool olacağınız kesin. Çizgili tişörtlerin çok moda olduğunu da söylemek istiyorum.