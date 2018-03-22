AYŞE ÖZYILMAZEL

Hani gözlerimize inanamayıp 'Gündemde kalma çabası mı acaba?' falan dedik de, eğer tüm bunlar gerçekten yaşanıyorsa, sen yine de;

Seni olduğun gibi kabul eden,

Geçmişini kurcalamayan,

Sinirlenince kalbini kırmayan,

Kelebekler gibi özgür olmana izin veren,

İstediğin şarkıları söyleyebildiğin, dans edebildiğin, sen olabildiğin,

Sana ve kendisine güvenen,

Kadını hizaya çekmeye çalışmayan,

Seni sıkıp daraltan değil, gözlerini ışıl ışıl yapan bir adamı seç olur mu..

Sen aşkı; baskı, stres ve kendini feda etmekle karıştırma olur mu...

Sen kimliğini bir başka erkeğin üzerine kurma olur mu...

Çünkü kimse özgürlüğünü elinden alan, varlığını kalıplara sokmaya çalışan birini sevemez.