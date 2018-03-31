AYŞE ÖZYILMAZEL

1. 'Pembe Fili Düşün-me': 1987 doğumlu, Türkiye'nin ilk öz-şefkatli farkındalık (mindful selfcompassion) eğitmeni, gencecik yaşında kendini müthiş geliştirmiş bir kadın Zeynep Selvili Çarmıklı'nın yazdığı kitap...

Samimi, eğitici, yol gösteren ama ahkam kesmeyen bir kitap.

Okuyun, iyi geliyor...

İnkılap Kitabevi'nden çıkmış.

2. Gülse Birsel:

Yeni dizisi 'Jet Sosyete'de yarattığı 'Gizem' karakteri ile cümlemizi gülmekten kırıp geçiriyor. Tam yerinde tespitleriyle günümüz şehirli insanıyla nasıl da dalga geçiyor...

'Gizem' kalp ben.

3. Nazan Öncel: Yeni albümü 'Durum Şarkıları'; sözleriyle, tavrıyla tam bir Nazan Öncel albümü olmuş. Zevkle dinliyorum; hele bu havalara öyle bir yakışıyor ki...

Şimdilik favori şarkım 'Bana Bir Sen Yetersin'.

4. 'Wild Wild Country': OSHO tarikatı nedir? OSHO guru mudur, yoksa şarlatan mı? Netflix'te geçen hafta yayına giren bu belgesel dizisini izleyince, yıllarca alıp okuduğunuz OSHO kitaplarını anında çöpe atacaksınız!

Sosyal medyada OSHO tartışması çoktan aldı yürüdü; geri kalmayın.

5. Gloria Jeans'te diyet kekler:

'Ayşe sen de sağlıklı beslenmeye kafayı taktın' diyeceksiniz, yani biraz taktım ama sürekli diyet konuşan ve öyle beslenen sıkıcı bir insan değilim.

Geçenlerde Gloria Jeans'te gördüm;

Şeyda Coşkun, Belight Kitchen köşesi açmış. Şekersiz, glütensiz, beyaz unsuz havuçlu kek, çilekli pudingler, muzlu kekler, bonbon toplar, ödem çayları ve daha neler neler hazır bekliyor.

Tatlı ihtiyacınızı şeker almadan gideriyorsunuz.