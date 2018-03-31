AYŞE ÖZYILMAZEL

MSG seçimleri bugün. 13 yıllık Garo Mafyan yönetimi, bakalım yenilikçi hareketle karşımıza çıkan Candan Erçetin ve ekibine MSG'yi bırakacak mı?

Bir MSG üyesi olarak ben de bugün seçimde olacağım elbette.

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, perşembe günkü yazısında "Yani Garo Mafyan yönetimi için söyleyeceğiniz tek şey, 13 yıldır yönetimde olması mı? Tek sebep buysa, Mafyan yine seçilir" demiş.

Yanlış... Cengiz kimseleri anlamamış, belki de dinlememiş.

MSG'de değişiklik istememizin tek nedeni yenilik değil. Nedenler; dijital ve teknolojik altyapının değişmesi, giderler ve gelirlerin şeffaflaşması, müzisyenlerin hak edişlerinin net bir şekilde ortada olması, yönetimin üyelerin yararına daha büyük hareketler yapması, dünyadaki telif sistemine uyum sağlayabilmek, üyelerle tek tek ilgilenilmesi, hakkaniyetin birinci sıraya çekilmesi ve bunların sonucunda müzisyenlerin daha büyük coşkuyla eserler üretebilmesi...

Anlamak isteyen, ne dediğimizi anlıyor zaten.

Candan Erçetin ve ekibi kavga çıkartmıyor diye durum yanlış yere çekilmesin lütfen.