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AYŞE ÖZYILMAZEL
25 Haziran 2018, Pazartesi AYŞE ÖZYILMAZEL

Haftanın Top 5’i

1. Nuri Şahin: İşte örnek futbolcu, örnek insan. Harvard'da spor ekonomisi eğitim programını tamamlamış, üstüne üşenmemiş, yönünü belirlemiş ve insanlığa yardım için elinden geleni yapıyor. Etiyopya'da temiz su çalışmalarına katılan Şahin, hepimizin gururu.
2. Simge Pınar: İçinize huzur dolduran, gülünce baharı getiren, su gibi gencecik, yetenekli bir müzisyen. Şarkısı 'Biz Hep Aynı'yı dinlerken mutlu oluyorum. Bravo ona!
3. 'Sırlar Bohçası: 'Meltem Güner yazmış, Destek Yayınları'ndan çıkmış, okunması gereken bir kitap. Sembollerin hayatımıza etkilerini ve sembollerin anlamlarını anlatıyor. Hangi sembol bolluk bereket getirir, hangisi aşk hayatınızı olumsuz etkiler, yaratıcılık için sembolleri nasıl kullanmak lazım... Okurken oldukça eğlendim ve bilgi sahibi oldum. Tavsiye ederim.
4. IGTV: Kendisi Instagram'ın başımıza yeni çıkan bir saatlik video koyma özelliği. YouTube'un pabucunu dama atacak gibi. Bakalım telif sistemi nasıl düzenlenecek, kimler fenomenleşecek. Takipteyiz.
5. 'Maya': Bu da 'in yeni albümü, adı; 'Maya'. Sıla ile yazdıkları 'Sarmaşık', düeti 'Kalbime Azap' ve 'Fırtınadayım' favori şarkılarım.

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