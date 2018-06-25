AYŞE ÖZYILMAZEL

Siyasi görüşün ne olursa olsun, gönlün hangi lider için çarparsa çarpsın fark etmez.

Bu iş mazeret kabul etmez!

Eğer dün sandığa gidip oy vermediysen bundan sonra bizimle değilsin. İşte o kadar!

Üşendin de tatilini yarıda kesemedin mi?

'Amaan benim oyumdan ne olacak?' bahaneli, dünyanın en kıt ve kendini hiçe sayan düşüncesiyle kılını kıpırdatmadın mı?

Hiçbir esaslı fikre sahip olmama sebebiyle kararsızlar grubuna sığınıp elini taşın altına koymadın mı?

Son dakikaya kalıp oy vermeye gitmek için uçakotobüs bileti bulamama durumuna yaslanıp yüreğini ferahlattın mı?

'Aa valla otelin parasını önceden ödemiştik, paraları yakamam' savunmasıyla şezlongunu terk edemedin mi?

O zaman bundan sonra konuşma hakkın yok arkadaş!

Konuşursan da ben seni dinlemem, sana güvenmem, itibar etmem arkadaş!

Vatandaş sandıkta konuşur.

Ülkesini seven; denizleri, yolları, dağları aşar da gider, oyunu verir. Demokrasiden yana olan kişi, sözünü söyleme hakkının başında dimdik dikilir.

Hem ülkesini ve ait olduğu toprakları sevmeyen biri, başka bir sevgiden söz edebilir mi?

Sana başka sözüm yok, ey oy vermeyen arkadaş!