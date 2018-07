AYŞE ÖZYILMAZEL

Dön dolaş üç dakikalık canı olan, elimiz avucumuzdaki birkaç parktan biri Bebek Parkı'nda, her yaz cumadan pazara bir kere Bebek Şenliği düzenleniyor. Aslında pek de güzel oluyor. Yerli tasarımcılar stantlar kuruyor, çeşit çeşit yiyecekler satılıyor, kurulan sahnede sevdiğimiz sanatçılar çıkıyor. Gençler, çocuklar, köpeğini alıp gelenler, evde yemek yapıp satan ablalar... Dışarıdan bak; birbirine girmiş, yürümeyen trafik ve otopark krizlerini saymazsak, nefis bir ortam yani... Kenan Doğulu'nun da konseriyle dahil olduğu Bebek Şenliği, geçtiğimiz hafta yapıldı. Ne yalan söyleyeyim; Bodrum'dayım diye içimde kaldı. Zaten ne zaman bir Kenan Doğulu konserini kaçırsam, içimde kalır. (Kaaal, gittiğin yerde mutlu ooooollll!) Bir de şenlik bizim mahallede olunca ve arkadaşlarımın neşeli sosyal medya paylaşımlarını görünce 'Oh ne güzel!' dedim içimden. Ta ki pazartesi sabahı, Bebek'in pek sevilen spor hocası Ercan Çimenay'ın Instagram'daki isyanını görene kadar... Sabah parka giden Ercan Hoca, rezilliğin videosunu çekip paylaşmış, "Şenliğiniz batsın" diyor.



TABAKLAR, ŞİŞELER, İZMARTİLER

Görüntüleri görenler, hallerinden utanacak mı bilmiyorum. Sanırsınız Bebek Parkı'ndan çöp şenliği geçmiş; kağıtlar, tabaklar, torbalar, şişeler, plastikler, izmaritler... Çöp üstüne çöp! Bir avuç parkımız var, o da pislik içinde. Ne o, şenlik yaptılar! Etkinliğe katılanlar da, stant açanlar da çöplerini dört bir yana saçıp gitmiş. Gelelim Bodrum'a... Elimizde eldivenler ve çöp torbası; koylardan, yerlerden, sahillerden çöp topluyoruz. Neden? Çünkü kendi evinin önünü bile temizlemeyen insanlar ordusuyuz ve bundan gram utanmıyoruz. Besbelli umrumuzda değil. Arkadaşımız Mevlüt Tezel yazmıştı; Dünya Kupası'nda Japon taraftarlar, maçtan sonra stadı temizliyordu. Nasıl da müthiş insanlardı... Medeniyetten söz etmeye bayılıyoruz ama medeniyetten haberimiz yok işte. Sen daha çevreni korumaya tenezzül etmiyorsan, daha yiyip içtiğini yerlere atıp arkana bakmadan gidebiliyorsan, 'benden sonra tufan' çekiyorsan; hayatı paylaştığın insanlara, doğaya, hayvanlara saygın yoksa, hangi medeniyetten söz ediyorsun kardeşim?



KADINLAR TUVALETİ İĞRENÇLİĞİ

Bak şimdi yeri geldi, ona da değineyim. En havalı, en popüler, en sosyetik mekanların bile, kadın tuvaletlerine girdiğimde midem bulanıyor. Kadın dediğin, erkekten daha temizdir zannediyorsunuz değil mi? Yalan! Ortak kullanıma açık kadın tuvaletlerinin yüzde 99'undan iğrenirsiniz! Kağıtlar yerlerde, pedler tuvalet kağıdına bile sarılmadan atılmış, yerler pislik içinde ve sifon çekilmemiş oluyor. Ya da çıkın, şöyle bir sahil turu atın da görün; o koylarımızın haline ağlarsınız! Oysa yapılacak şey çok basit ve net: Çöpünü çöpe atacaksın kardeşim! Bulunduğun yerde çöp bulamıyorsan, yanına alıp en yakındaki çöpe atacaksın. Çöp yerlere atılmaz; bunu ilkokul çocuğuna bile öğretirler. Sen evinde izmaritini, kağıtları, peçeteleri, su şişelerini yere mi atıyorsun? Atmıyorsun değil mi canım? Sonra her şeyi belediyelerden bekliyoruz, ondan bundan şikayet ediyoruz; dönüp kendimize bakmıyoruz. At bakalım Avrupa'da, Amerika'da çöpünü sokağa... Ya 'Ahhh ah, onlar nasıl da medeni' değil mi ama...