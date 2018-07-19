AYŞE ÖZYILMAZEL

Haberi okudunuz mu bilmiyorum, ben de hafta sonu bir gazetenin iç sayfalarında küçücük bir kutucuk içinde gördüm.

Haber, DHA'dan Gül Kaba imzalı...

Dayanamadım köşeme taşıyorum ama yeter mi? Yetmez! Bu es geçilmemesi gereken konu, çoktan manşetlere taşınmalıydı.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nun verilerine göre;

2017 yılında 4 milyar 380 milyon ekmeği çöpe atmışız.

Tekrar yazıyorum, şaka değil: 4 milyar 380 milyon!

Yani yurdumuzda günlük israf edilen ekmek sayısı 12 milyon adetmiş. Yani bu, her 100 ekmekten 10'u çöpe atılıyor demekmiş.

Peki bu israfın Türkiye ekonomisine maliyeti ne kadarmış dersiniz? Yılda 1.5 milyar dolar!

En çok israfa sebep olanlar sırasıyla; fırınlar, evler, yemekhaneler, lokantalar ve otellermiş.

Acilen bu konuda topluca bilinçlendirilmemiz, fırınlara denetim getirilmesi, üreticinin ve tüketicinin sorumluluk alması gerekiyor.

Acilen!

Tablo ortada... Ekmek işte ne var!' kafasından çıkmalı, bu korkunç israfa son vermeliyiz.

Farkında olmadan, görmezden gelerek, özen göstermeyerek kendimize, ülkemize, geleceğimize ne çok zarar veriyoruz değil mi?