AYŞE ÖZYILMAZEL

Erkeklerin yaptığı her türlü ahlaksızlığı örtbas eden, kadınları ise en ufak hareketlerinde bile taşlamak için bekleyen zihniyetlerden...

Erkeğin sırtını sıvazlama yarışına girmiş, diğer kadınları aşağılayarak, hor görerek puan toplamaya çalışan hemcinslerimden...

İçmeden bir cümle bile kuramayan, sosyalleşemeyen ve kendinden/ hayattan intikam alır gibi ne bulursa karıştırmak suretiyle içki içen, sözüm ona 'modern' erkeklerden...

Havai fişek patlatmayı havalı bir hareket zannedip gururlananlardan...

Sivri topuklu ayakkabılar ve badana boya makyajlarıyla kumlu, taşlı sahillerde dolananlardan...

Hazzetmiyorum ve gördüm mü kaçasım geliyor.