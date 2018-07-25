AYŞE ÖZYILMAZEL

Dikkat dikkaaat! Yoksa sizin de içiniz bir tuhaf mı? Rüyalarınız garip, kalbiniz buruk, gözyaşınız aktı akacak da tutuk mu? Ağzınızın tadı yüzde yirmi, iştahınız dengesiz, uykularınız tutarsız mı? Yapmak istediklerinizi yapamadığınızı, gizliden gizliye içinizle hesaplaştığını mı düşünüyorsunuz?

Vallahi ben birkaç gündür öyleyim. Çevremdeki arkadaşlarım da öyle.

Astrologlara bakıyorum avaz avaz Cuma günü gerçekleşecek ay tutulmasından, Merkür'den falan söz ediyorlar.

Dedim ben bu halimi astrolojiye bağlarım, telefonu açar astroloğum Ayşin Altun'a sorar, durumu anlarım.

Buyurun gökyüzünden bildiriyorum.

Efendim şimdi Merkür, Aslan burcunda geri gidiyormuş...

Cuma günü de Kova burcunda ay tutulması varmış.

Konumuzsa kendimizi nasıl ifade ettiğimizmiş.

Çünkü biz kendimizi yüzde yüz ifade edemiyor, bunun sıkıntısını çekiyoruz.

İşte şimdi kendimizi ifade edemediğimiz alanlarla yüzleşecekmişiz.

Bu; taktığımız küpeden kıyafetimize, saçımıza, işimize, ilişkilerimize, tıkanmış yaratıcılığımıza kadar her şeyi kapsıyormuş.

Bu dönemde çocukluğumuza, ailemizin ve geçmişimizin dibine yolculuğa çıkacakmışız.

Orada bizi şekillendiren ne varsa (anne, baba, dede, anneanne), bizi biz olmaktan çıkaran, kimliğimizi sınırlayan ne varsa yüzleşecekmişiz.

Yani el âleme göre yaşamayı ya bırakacağız, ya bırakacağız.

Çünkü tüm ilişkilerimize yansıttığımız şeyleri oradan öğrendik.

Oradaki yanlış algılar, ailedeki yanlış algılar bizi bugüne getirdi ama görüyoruz ki aynı sistemle ve inançlarla devam edemez haldeyiz.

Artık bunları kırma zamanıymış işte.

Kimi isteyerek, kimi de krizlerle, acıyla yapacakmış bu kaçınılmaz değişimi.

DUYGULARDA DEPREM

Anneye ve ailedeki kadınlara duyulan öfke, unutulan veya bastırılan şeyler de ortaya çıkacakmış.

"Zihinde ve duygularda deprem yaşanacak" diyor Ayşin Altun, "Bildiğimiz, alıştığımız şeylere veda var.

Tutunduğumuz şeyleri, bağımlılıklarımızı bırakmak zorundayız. Hep yaptıklarımızdan vazgeçmeliyiz.

Potansiyelimizin altında yaşamaya devam edemeyeceğiz. Bize zarar veren şeylere sorumluluk alarak son vermeliyiz... Böyle bir şey hiç yaşamadık. Çağ değişimi bu. 267 senede bir yaşanan bir durum." Sonra da şunları tavsiyeliyor:

8 Eylül'e kadar her şey çok yavaş ilerleyeceği için yeni bir şey yapmayın, eskiyi tamamlayın.

Rüyalarınızı önemseyin.

Rüyalarda önemli mesajlar var.

Geçmişten gelen ve tekrar eden problemleri görüp bu konuda neyi sona erdirmeniz gerektiğini anlayın.

Kabule geçin, sakince durun, radikal kararlar almayın.

Acele etmeyin, kendi üzerinizde baskı kurmayın.

Size iyi gelen şeyleri yapın.

Zemin kaygan, belirsizlikler var; Savaşmayın, teslim olun.

'Korkuyorum', 'Yapamıyorum' yok! Ruhsal ve duygusal olarak kendinizi değişime ve asıl yapmak istediklerinize hazırlayın.

Karşınızdakini değiştirmekle uğraşmayın, kendinizi değiştirin.

Günlük hayatta önemsiz gibi görünen her şeye dikkat edin. Hepsinin bize göstermek istediği şeyler var.