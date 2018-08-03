AYŞE ÖZYILMAZEL

Yıllardır en sevdiğim yarışma programı tabii ki 'Kim Milyoner Olmak İster?' (eski adı 'Kim 500 Milyar İster?').

Ne zaman televizyonda karşıma çıksa, başka kanala geçmeden izlerim. Hem kendimi denerim, hem verilen/ verilemeyen cevaplara şaşar kalırım, yarışmacıların tavrı ilgimi çeker vesaire vesaire.

Geçen gün bir arkadaşım "Aaaa, koşun, yarışma başlıyor" çığlıkları atınca öğrendim.

'Hadi' adında bir canlı mobil bilgi yarışması varmış. Cep telefonuna uygulamayı indiriyorsun, telefon numaranla kayıt oluyorsun.

Her gün öğlen 12.30 ve 20.30'da başlayan yarışmaya katılmaya hak kazanıyorsun.



ALTYAPISI KÖTÜ

Yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster? modelinde. Sunucu Müge Boz, soruyu sorup dört şıkkı okuyor ve 10 saniye içinde şıklardan birine basman gerekiyor. Yanlış cevap verirsen eleniyorsun.

Yarışmaya bir girdim ki, katılımcı sayısı 300 bine yaklaşmış.

Yani 300 bin kişi aynı anda yarışıyoruz.

Dört kere oynadım, üçünde doğru cevaba basmama rağmen 'Cevap vermediniz' damgası yiyerek, birinde de daha soru okunurken geç kaldığım iddia edilerek elendim. Tabii ki pek bozuldum, bir daha da girmedim, kendi çapımda protesto ediyorum. Yetersiz altyapı, yüz binler katılınca çöküyor herhalde.

Ha, 12 soruyu da bilseniz kazanacağınız para 20 lirayı geçmiyor çünkü toplam ödül (4 bin, 5 bin, en fazla 20 bin TL), tüm kazananlar arasında bölünüyor.

Eh bin 500 kişi kazanınca, size de bi' şey düşmüyor. Maksat yarışmak oluyor, haberiniz olsun.

Yine de altyapısı başarılı, ödülü büyük olsa eğlenceli ve çok konuşulan bir yarışma olabilirdi.

Yine bir 'yazık' vakasıyla karşı karşıyayız işte.