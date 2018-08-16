AYŞE ÖZYILMAZEL

Geçtiğimiz günlerde mobil bilgi yarışması Hadi'yi yazmıştım. Cep telefonunuza uygulamasını indiriyorsunuz, günde iki kere yapılan 'Kim Milyoner Olmak İster?' modelindeki yarışmaya katılıyorsunuz.

Şaka değil, 300 bini bulan yarışmacı sayısı gördüm. Ve fakat sistemin altyapısından kaynaklı sorunlar çıkıyordu; doğru cevaba basmanıza rağmen elenmeler, süre bitmeden elenmeler, ekran donmaları vesaire vesaire.

Konuyla ilgili Hadi Bilgi Yarışması kurucu ortaklarından Emre Ulusoy ile görüştüm. Amerika'da 700-800 bin kişinin katıldığı yarışma (HQ Trivia);

Hindistan, Fransa ve Rusya'da da yapılıyormuş. Bizimki, dünyada ikinci sıradaymış. Düşünün ki; en çok indirilen uygulamalarda Instagram/Whatsapp'ı geçip birinci/ikinci sıraya oturmuş. Öylesi büyük bir ilgi varmış, öyle büyük bir yarışma hevesi...

"Evet, eksiklerimiz ve yüzde 1'lik düzeyde hatalarımız hâlâ var ama birkaç ay içinde bunları da çözeceğiz, çok çalışıyoruz. Bu sistem çok yeni, aynı anda kaç farklı noktadan yüz binlerce kişi bağlanıyor" diyor Emre Ulusoy. O zaman bu kadar emek veren Hadi ekibine başarılar diliyor, yarışmaya devam ediyoruz.