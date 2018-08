AYŞE ÖZYILMAZEL

1 Yosun:

Bir türlü, yeni albümü 'Vay Be' için şöyle övgüye doyamayan bir Kenan Doğulu yazısı yazamadım ama şimdilik albümdeki 'Yosun'un en sevdiğim şarkı olduğunu söyleyebilirim. Tam bir Kenan şarkısı ve bu yaza çok yakıştı.



2 'B*k Gibi Hissetmekten Nasıl Vazgeçilir?':

Kişisel gelişim kitaplarından vazgeçemediğimiz malum ama bu kitap okumaya değerler arasında... Bizi mutluluktan alıkoyan 14 alışkanlığımızı masaya yatırıyor ve özellikle kadınlara yönelik yazılmış. Kendimden neler buldum, neler... Yazarı Andrea Owen. Yabancı Yayınları'ndan...



3 Güvenç Dağüstün:

Şöyle başından sonuna bir Güvenç Dağüstün performansı izlememiştim, çok şey kaçırmışım. Geçen hafta Off Gümüşlük sahnesine, iki müthiş müzisyen Burçin Büke ve Bilal Karaman'la birlikte çıktı. Nefis üçlü, bize bu yazın en güzel gecelerinden birini yaşattı. Fazla söze gerek yok; yakaladınız mı yumuşacık sesiyle söylemedik şarkı bırakmayan Güvenç Dağüsütün'ü ve bu müzik ziyafetini kaçırmayın.



4 Tarla Alaçatı:

Geçen hafta yazılardan Top 5'e yer kalmayınca, iki günlük Alaçatı seyahatimde ilk kez gittiğim Tarla Alaçatı'yı yazamadım. Bayram tatili üstü Tarla'nın bahçesindeki mis gibi serpme kahvaltıyı ve pazartesi-perşembe geceleri gürültüden uzak, tatlı tatlı açık hava sinemasını tavsiye etmeden geçmek istemedim. Yolu düşecekler not alsın...



5 Enneagram:

Kişilik tipinizi, duygu, düşünce ve eylem tarzınızı merak ediyor musunuz? Sizi şu hayatta neler motive ediyor, problemler karşısında nasılsınız, ünlülerden kimlere benziyorsunuz, arkadaşlarınıza nasıl davranırsanız ilişkileriniz daha verimli ve akıcı olur? İşte hepsine cevap verip kişilik tipinizi ortaya koyan bir test Enneagram. Önce eğlencesine denedim sonra 'Vayy be, ne doğruymuş!' çektim ve cevapları dikkate aldım. Akıllı telefon uygulaması var; indirin, üşenmeyin ve deneyin derim.