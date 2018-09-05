AYŞE ÖZYILMAZEL

Şu kadın kısmı nelere takılıyor yahu... Efendim habere göre; futbolcu Alper Potuk, ayrıldığı sevgilisi Tuvana Türkay'ı barış yemeği için kebapçıya götürmüş. Sabah bizim Whatsapp kızlar grubuna haberin fotoğrafı düştü. Kızlar isyanda; 'Yuh canım! Kebapçıda barış yemeği mi olur?

Bu erkekler iyice ayarı kaybetti' mesajları atıyorlardı.

Eh sizler için sadece bir magazin haberi, kız dünyasında ise erkeklere gıcık kapmak için başka bir sebep. Maksat, karşı cinse ayar olmak olsun değil mi..

Üç saniye kadar düşündüm de, bizim kızlara katılıyorum. Ben şimdi aylardır sevgilimden ayrıyım, barışmaya da için için talibim ama burnumdan kıl aldırmıyorum diyelim.

Adam beni geri kazanma operasyonunda kebapçıya yemeğe götürse fena bozulurum.

Belli ki aylardır zaten açım, diyetlerin dibindeyim, saatlerce ne giyeceğimi düşünmüşüm, kızlarla kafa patlatmışım, saçları fönletmişim, kırmızı ojelerimi sürdürmüşüm, cool halimi takınmışım; ne yani lavaşı yarıp içine tereyağı, tulum peyniri mi döşeyeceğiz şimdi arkadaşım! Karşılıklı babagannuş çatallayıp soğanlı lahmacun mu düreceğiz? Peşine gelsin acılı Adana, üstüne bir de künefe patlattık mı, kaldığımız yerden devam mı?

Yahu bir kere kadın kısmı, sevdiği adamdan ayrıldıktan sonra önce kız arkadaşları eşliğinde bunalıma, hemen ardından da havaya girer. Diyetler yapılır, saçlar değişir, Instagram'a türlü türlü 'Bak gör neler kaybettin' fotoğrafları yüklenir. O intikam ille de soğuk soğuk yenecektir.

Eğer o kıymet bilmeyen eski sevgili, aylar sonra dönmek isteyecekse de burnu sürtülecektir. O işler öyle kolay değildir.

Ayrılığın ardından ilk karşılaşmada adamın yüreğine indirmek istenir. 'Gördün mü nasıl da değiştim, sensiz daha da iyiyim' mesajı gözüne gözüne sokulmalıdır. Özgüven tavandır. Artık yeni şartlar, yeni kurallar konacaktır.

Yani sen bunların peşindeyken, adam alsın seni kebapçıya götürsün, olacak şey mi? 'Belli ki adamın canı kebap çekmiş, seni de yanında götürüp konuyu aradan çıkarıyor' hissinden nasıl kurtulabilirsin?

Bana, 'Önemli olan aşk, barışmak' falan demeyin. Derseniz, kadın dünyasıyla hakkında gram fikriniz yok demektir.

'Peki söyle bakalım Ayşe, sevgilimizi barışma yemeğinde nereye götüreceğiz?' diye soracaksanız, cevabını alamazsınız. O kadarını da siz bulacaksınız.

Bari barışırken biraz romantik olun.

İki vakte kadar aslınıza rücu edeceğinizi biz de biliyoruz. Hey Allahım, bunu da mı ben öğreteceğim. Kebapçıda barış yemeğiymiş, barışmıyoruz kardeşim!