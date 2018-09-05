AYŞE ÖZYILMAZEL

Yepyeni bir ünlümüz var; kızımızın adı Melis Ayça Değirmencioğlu. Meğer kendisi blogger'mış, Instagram'da kombinler yapıp pozlar verirmiş, bir de giyim markası varmış. Tabii biz tüm bunları kendisinin soluk almadan yaptığı ifşasıyla öğreniyoruz. Beşiktaş'ın yeni kalecisi (Dünyanın en yakışıklı kalecisi mi desek?) Loris Karius, topraklarımıza gelir gelmez; yememiş içmemiş, Instagram'dan Değirmencioğlu'na mesaj atmış. 'Hey, nasılsın?' diyor.

Kız da mesajın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıyor.

Bakııın, sizin o geberip bittiğiniz yakışıklı beni seçti! Ben öylesine şahane bir kadınım! Bazı kadınların erkekle seviye atlama hevesi geçmedi, geçemiyor maalesef. Sonra gelsin kısa da olsa ünlü olmanın zevki... Sanırsınız Karius kızı taciz etti, ağza alınmayacak sözler söyledi! Yahu adam altı üstü 'Naber?' çekmiş, tanışmak istemiş. Ki günümüzde sosyal medyada birini beğenip mesaj atarak tanışmak sıradan bir şey. Öyle tanışıp evlenenler var.

Böyle bir mesajı ifşa etmek de art niyetten, medeniyetsizlikten başka bi' şey değil.

Cevap vermek istemiyorsan görmezden gelip mesajı silersin. Bu kadar basit ama kanda şöhret arzusu dolaşıyorsa böyle çirkin hareketler yaparsın. Günün sonunda ne oldu; adı hiç bilinmeyen birini, neredeyse tanımayan kalmadı işte.

İşte bunlar hep sosyal medyanın bozduğu ayarlarımızın kanıtları.

Herkes ünlü olsa da rahatlasak diyor, konuyu kapatıyorum.