5 yıl sonra aynı gelinliği görümce giydi

İşadamı Ali Sözmen’in oğlu, Fransa’daki Versay Sarayı’nda evlendi. 10 milyon Euro harcanan düğüne gelinlik damga vurdu. Gelinliğin aynısını, 5 yıl önce yenge Serra Berdan giymişti

BEN BUNU HATIRLIYORUM

Sosyete dünyası günlerdir Ali Sözmen'in oğlu Yağız Sözmen ile Yasemin Sengir'in Versay Sarayı'ndaki görkemli düğününü konuşuyor. Bu arada Elie Saab imzalı gelinliği görünce "Aaaa ben bu gelinliği daha önceden hatırlıyorum" dedim. Haklı da çıktım.



FİYATI 300 BİN DOLAR

BEŞ sene önce gelin Yasemin Sengir'in abisi Kerim Sengir, Roma'daki Cestello Odescalchi'in Bracciano Kalesi'nde evlenmişti. Gelin Serra Berdan'ın üzerinde de aynı gelinlik vardı. O da Elie Saab markaydı. Şimdi soru şu: Yasemin Sengir, yengesinin gelinliğini mi giydi, yoksa aynı model yeniden mi dikildi?





