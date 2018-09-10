Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pelin Kaya > 5 yıl sonra aynı gelinliği görümce giydi
PELİN KAYA
10 Eylül 2018, Pazartesi PELİN KAYA

5 yıl sonra aynı gelinliği görümce giydi

İşadamı ’in oğlu, ’daki ’nda evlendi. 10 milyon Euro harcanan düğüne gelinlik damga vurdu. Gelinliğin aynısını, 5 yıl önce yenge Serra Berdan giymişti

BEN BUNU HATIRLIYORUM
Sosyete dünyası günlerdir 'in oğlu Yağız Sözmen ile 'in 'ndaki görkemli düğününü konuşuyor. Bu arada imzalı gelinliği görünce "Aaaa ben bu gelinliği daha önceden hatırlıyorum" dedim. Haklı da çıktım.

FİYATI 300 BİN DOLAR
BEŞ sene önce gelin Yasemin Sengir'in abisi Kerim Sengir, Roma'daki Cestello Odescalchi'in Bracciano Kalesi'nde evlenmişti. Gelin Serra Berdan'ın üzerinde de aynı gelinlik vardı. O da Elie Saab markaydı. Şimdi soru şu: Yasemin Sengir, yengesinin gelinliğini mi giydi, yoksa aynı model yeniden mi dikildi?


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN