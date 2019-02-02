PELİN KAYA

Ödül törenleri sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönemin bitiş noktası olan Oscar Ödül Töreni'ne kadar daha birçok töreni ve kırmızı halıyı konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de en prestijli gecelerden biri olan SAG Ödülleri yani Ekran Oyuncuları Birliği'nin ödül töreni gerçekleşti. Bu sefer ünlüler geçidinde aksesuvarlar ve makyajlar, kıyafetlerden daha fazla ilgi çekti. Gecede Tiffany&Co. markasının yeni çıkardığı Tiffany's Blue Book koleksiyonunu ilk kez Lady Gaga'nın üzerinde gördük. Belli ki Dior marka elbisesi de mücevherlere uygun olsun diye seçilmiş. Emily Blunt, Michael Kors elbisesiyle gecenin en şıklarındandı. Ama elbisesinden daha fazla dikkatleri çeken, zarif topuzu ve topuza iliştirilen tokasıydı. Son zamanlarda gördüğüm en şık saç&aksesuar birlikteliği. Lucy Boynton, son dönemin trendi olan kadife kurdelesi ve ilginç göz makyajıyla hem farklı, hem de zarif ve şık olmayı başardı. Margot Robbie'nin ise Chanel elbisesi çok şık ve kendisine de çok yakışmış. Vücudunu eldiven gibi saran elbiseyle ortaya o kadar kusursuz bir görüntü çıkmış ki, bu güzelliğinin sırrı da çok merak edildi. Robbie, bir süredir 'intermittent fasting' adındaki gün içinde belli saatlerde aç kalmaya dayalı yöntemle formunu koruyormuş. Bilinen en eski diyet formüllerinden biri olan bu beslenme şeklinin ana fikri; 24 saat içinde yaklaşık 16 saat aç kalıp sekiz saat beslenmek.