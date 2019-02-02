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PELİN KAYA
02 Şubat 2019, Cumartesi PELİN KAYA

Kırmızı halının en özgün üç erkeği

Bu sezon ödül törenlerinin en ilgi çeken üçlüsü; oyunculuklarının yanı sıra özgün stilleriyle dikkat çeken , ve . Rami Malek'in bir ara 'a gelip yüzü olduğu Hotel için reklam çekimine katıldığını öğrendim. O ağdalı konuşmasıyla 'ne okyanus demesi, Bodrum'un temiz havasının çarpmasından olsa gerek :) Darren Criss'in kısa paça pantolonunu sevmesem de Armani ceketinin güzelliğiyle işi biraz olsun kurtarmış. Benim favorim Timothee Chalamet'nin farklı denemelerini seviyorum. Tam bir bukalemun. Şimdi de bir Celine erkeği olmak istemiş ve mankenlerden bile daha iyi olmayı başarmış.

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