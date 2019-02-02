PELİN KAYA

Bu sezon ödül törenlerinin en ilgi çeken üçlüsü; oyunculuklarının yanı sıra özgün stilleriyle dikkat çeken Rami Malek, Darren Criss ve Timothee Chalamet. Rami Malek'in bir ara Bodrum'a gelip yüzü olduğu Mandarin Oriental Hotel için reklam çekimine katıldığını öğrendim. O ağdalı konuşmasıyla Ege Denizi'ne okyanus demesi, Bodrum'un temiz havasının çarpmasından olsa gerek :) Darren Criss'in kısa paça pantolonunu sevmesem de Armani ceketinin güzelliğiyle işi biraz olsun kurtarmış. Benim favorim Timothee Chalamet'nin farklı denemelerini seviyorum. Tam bir bukalemun. Şimdi de bir Celine erkeği olmak istemiş ve mankenlerden bile daha iyi olmayı başarmış.