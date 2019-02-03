PELİN KAYA

Bella Hadid'in, Louis Vuitton Erkek İlkbahar/ Yaz 2019 koleksiyonundan neon sarısı yelekli kombinini gördüğümde 'Bu neyin modası?' diye düşünmüştüm. Ama tabii o zamanlar henüz Hande Yener'in benzer fikirden yola çıkarak tasarlanan yeleğini görmemiştim. Hadid bir anda gözüme o kadar şık görünmüştü ki... Yener'in ise en trend parçaları bile son derece demode gösterebilme yeteneğini de kutlamak gerekiyor çünkü en zorunu başarıyor. Sosyal medya hesabımda Yener'in sahne kostümünü paylaştıktan sonra gelen birbirinden eğlenceli ve yaratıcı yorumların bazılarını sizlerle paylaşmak istedim:

Fırına girmeden folyoluyoruz. (@gzdklbnkl)

Uzaya gönderilmeden az önce... (@designercigdemcaglayan)

Poşet paralı olunca ben... (@aysesaglaamm)

Sevdiğim bey uzaya ilgi duyunca ben... (@ebrarpars)

Taksim'de cüzdanını çalmasınlar diye çantasını öne takmış. (@ozgekilicsoydal)