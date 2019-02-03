PELİN KAYA

Ceket-pantolon takımların, özellikle de vurucu renkte olanların trendi asla geçmiyor. Bunlara en güzel örnek ise kırmızı renkte olanlar. Geçtiğimiz aylarda Olivia Palermo, kırmızı Victoria Beckham takımıyla büyük beğeni kazanmıştı. Bir süre sonra aynı takımı Victoria Beckham'ın kendisi de giydi ve ortaya yine kusursuz görüntüler çıktı. Arzu Sabancı da ikiliye benzer bir takımla eşlik ederek tabii ki trend radarıma giriverdi. Yıldız isimlerimizden ise maalesef tek isim var; Serenay Sarıkaya. Hadi bu yazım ünlülerimize ilham olsun da, önümüzdeki günler bol bol benzer şıklıklar görelim.