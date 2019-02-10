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PELİN KAYA
10 Şubat 2019, Pazar PELİN KAYA

Şaşırtan benzerlikler

Oyuncu , geçtiğimiz hafta içinde bir markanın davetine katıldı. Ünlü yıldızı ilk gördüğümde üzerindeki elbisenin olduğunu düşündüm ama tasarımı çıktı. Sosyal medya hesabımda iki elbiseyi yan yana paylaştıktan sonra Saraçoğlu beni aradı. İki sene önce bir müşterisi için diktirdiği kıyafetin üstünde revizeler yapılmış ve ortaya bu model çıkmış. Kendisi bile ortaya çıkan benzerlik karşısında şaşkındı. Saraçoğlu, kendi işine olduğu kadar karşısındakinin işine de saygı duymayı bilen, çok özel bir ruha sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Tabii bu olay bununla bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Birkaç gün sonra 'nın düğününde, Duygu Sarışın'ın üstünde de, bu sefer kesin Dior dediğim ama yine Dior olmayan bir elbise vardı. Elbise, Tuğba Atasoy isimli bir modacıya aitmiş. Üstelik o kadar ait ki, 'Hem elbisenin tasarımını, hem de kombinini ben yaptım' diyebilecek kadar özgüvene sahip.

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