PELİN KAYA

Oyuncu Selma Ergeç, geçtiğimiz hafta içinde bir markanın davetine katıldı. Ünlü yıldızı ilk gördüğümde üzerindeki elbisenin Christian Dior olduğunu düşündüm ama Gamze Saraçoğlu tasarımı çıktı. Sosyal medya hesabımda iki elbiseyi yan yana paylaştıktan sonra Saraçoğlu beni aradı. İki sene önce bir müşterisi için diktirdiği kıyafetin üstünde revizeler yapılmış ve ortaya bu model çıkmış. Kendisi bile ortaya çıkan benzerlik karşısında şaşkındı. Saraçoğlu, kendi işine olduğu kadar karşısındakinin işine de saygı duymayı bilen, çok özel bir ruha sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Tabii bu olay bununla bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Birkaç gün sonra Hazal Kaya'nın düğününde, Duygu Sarışın'ın üstünde de, bu sefer kesin Dior dediğim ama yine Dior olmayan bir elbise vardı. Elbise, Tuğba Atasoy isimli bir modacıya aitmiş. Üstelik o kadar ait ki, 'Hem elbisenin tasarımını, hem de kombinini ben yaptım' diyebilecek kadar özgüvene sahip.